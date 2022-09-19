Похорон королеви Єлизавети ІІ. Попрощатися вишикувалися десятки тисяч людей

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Похорон королеви Єлизавети ІІ. Попрощатися вишикувалися десятки тисяч людей

45 хвилин(и) тому

Королеву востаннє провезли центральними вулицями Лондона.

Її труну супроводжували члени британської королівської родини.

Скорбота об'єднала тисячі людей, які вишукувалися вздовж маршруту процесії - від Вестмінстерського абатства у Лондоні до замку у Віндзорі.

Це був перший державний похорон у Великій Британії за останні 60 років - після прощання з Вінстоном Черчиллем.