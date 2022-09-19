Зеленський анонсує нові перемоги. Світ попрощався з Єлизаветою II. Теленовини ВВС

16 хвилин(и) тому

Ви також можете подивитись випуск на YouTube .

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.