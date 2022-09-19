Зеленський анонсує нові перемоги. Світ попрощався з Єлизаветою II. Теленовини ВВС
У випуску 19 вересня:
- Світ попрощався з Королевою Єлизаветою ІІ. В Лондоні пройшла похоронна процесія.
- Вночі росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета впала за 300 м від реакторів, потерпілих серед персоналу станції немає.
- Володимир Зеленський вперше розповів про деякі деталі контрнаступу та анонсував нові просування українських сил.
- Наскільки у російських військ сильні позиції в Донецькій області? Аналізує військовий експерт Олександр Мусієнко.
- Українські війська звільнили нові населені пункти у Харківській області, які перебувають на кордоні з Росією. Сюжет з деокупованого села Липці
- Вражаюча історія про українських медиків у Балаклії, що півроку в окупації надавали екстрену допомогу та лікували мирних мешканців. Нині в Балаклії немає електропостачання, а медики дуже просять світло й воду. Репортаж Жанни Безп'ятчук.
- Прощання з королевою Єлизаветою II у Віндзорі - місці її останнього спочинку.
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