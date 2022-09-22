Україна повернула 215 військовополонених. Росіяни втікають від мобілізації. Теленовини ВВС
У випуску 22 вересня:
- Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Україна отримала 215 військовополонених. Росія - кума Путіна Віктора Медведчука і півсотню своїх військових.
- Як проходив обмін і чому військовополонених вдалося повернути саме зараз?
- Окрім українських військових, із російського полону звільнили 10 іноземців.
- Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН і оприлюднив умови для миру в Україні.
- Президент США та прем'єр-міністр Великої Британії запевнили Київ у підтримці. Що пообіцяли?
- Чи є у Росії військові союзники? Аналіз американського дослідника Стіва Фіша.
- Як пройшов перший день мобілізації в РФ?
- Скільки військових планує і - що важливо - зможе мобілізувати Росія?
- На окупованих українських територіях готуються до так званих референдумів щодо приєднання до Росії.
- Що допомогло українському суспільству витримати пів року війни?
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