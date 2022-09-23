Псевдореферендуми на окупованих територіях, примусова мобілізація в Криму. Теленовини ВВС
У випуску 23 вересня:
- Російська окупаційна влада проводить "референдуми" на окупованих територіях. Україна закликає жителів ігнорувати. Що відомо?
- Росія проводить примусову мобілізацію в окупованому Криму. Київ закликає мешканців уникати мобілізації, Меджліс - протестувати. Що робити українським громадянам, які потраплять до російського війська?
- Україна повернула 215 військовополонених. У цьому обміні був неочікуваний гравець - Саудівська Аравія. Як Ер-Ріяд cтав посередником?
- На кордоні України тривають акції студентів, яких не випускають на навчання за кордон. З 14 вересня військове керівництво заборонило перетин кордону для студентів-чоловіків
- Кореспонденти BBC побували в Ізюмі, який нещодавно звільнили від російської окупації
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