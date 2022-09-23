Псевдореферендуми на окупованих територіях, примусова мобілізація в Криму. Теленовини ВВС

49 хвилин(и) тому

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