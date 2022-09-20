Окупована Херсонщина оголосила референдум про приєднання до РФ. Створює свої батальйони

1 година тому

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Призначений Росією керівник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про проведення референдуму щодо вступу до Росії та створення своїх озброєних батальйонів.

Раніше так званий голова самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін запропонував так званому "голові ЛНР" Леоніду Пасічнику спільно провести "референдуми" про приєднання двох цих невизнаних міжнародною спільнотою утворень до Росії.

"ЛНР" вже навіть оголосила про ухвалення закону про референдум.

Проте ніхто дату можливого референдуму не називає.

Голова офісу президента Андрій Єрмак назвав заяви про проведення референдумів "наївним шантажем погрозами і страшилками.

Херсон і Росія

У заяві "голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальда йдеться про проведення референдуму щодо входження до складу Російської Федерації.

"Розглянувши звернення громадських організацій та мешканців регіону, керівництво "адміністрації" Херсонської області ухвалило рішення про проведення референдуму щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації", - йдеться у заяві.

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Щоправда, дати голосування не назвали.

Сальдо заявив, що вірить у те, що РФ схвалить підсумки референдуму і область увійде до складу Росії.

"Вважаю за необхідне створення та формування на території Херсонської області добровольчих батальйонів для участі у спеціальній військовій операції ЗС РФ на території України", - додав Сальдо.

Наразі ЗСУ поступово витісняють війська РФ з правого берега Дніпра і вже перебувають за кілька десятків кілометрів від Херсона.

За прогнозами експертів, Херсон можуть звільнити від росіян вже у жовтні.

Херсонщину, на відміну від "ДНР" та "ЛНР", Росія не визнавала незалежною державою.

"Стерти неіснуючий кордон"

У понеділок увечері Пушилін опублікував відеозапис своєї телефонної розмови з Пасічником, у якій йдеться про підготовку до "референдуму".

"У мене пропозиція об'єднати зусилля, щоб виробили алгоритм дій, який дозволить розпочати питання щодо підготовки до референдуму, - каже Денис Пушилін у слухавку. - Нам деякі моменти потрібно підготувати спільно, деякі дії потрібно синхронізувати".

Перед цим у понеділок так звана "Громадська палата ЛНР" звернулася до Леоніда Пасічника з проханням терміново провести "референдум" про приєднання до Росії. Незабаром аналогічну заяву випустила "Громадська палата ДНР", яка звернулася до Дениса Пушиліна з таким же проханням.

"Настав час стерти неіснуючий кордон між нашими державами...", - заявив у понеділок журналістам голова "Громадської палати ДНР" Олександр Кофман.

Хоча у своїх зверненнях депутати просять провести референдуми негайно, голова "Громадської палати ЛНР" Олексій Карякін визнав, що їхня дата ще не визначена.

"Ми тільки сьогодні звернулися, і, звичайно, говорити про дату проведення референдуму поки що рано", - повідомив він в ефірі телеканалу "Россия-24".

Офіційної реакції Москви на ці повідомлення поки що не було, але перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький заявив, що у "ЛНР" такий "референдум" відбудеться восени.

"Я думаю, це буде найближчим часом... Глава республіки зобов'язаний найближчим часом відреагувати на звернення. Це буде осінь, але не пізня", - припустив Водолацький.

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Заступник керівника ради безпеки РФ Дмитро Мевдвєдєв, який останнім часом робить найрізкіші і подекуди одіозні заяви, першим з керівників країни прокоментував "референдуми".

"Референдуми на Донбасі мають величезне значення не тільки для системного захисту мешканців "ЛНР", "ДНР" та інших звільнених територій, а й для відновлення історичної справедливості. Вони повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття", - заявив Медведєв.

За його словами, після прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру.

"Зазіхання на територію Росії - злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту. Після внесення змін до Конституції нашої держави жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад. Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх і необхідно проводити", - заявив він.

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"ЗСУ загнали їх у глухий кут"

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює", - прокоментував дії Росії голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, Україна вирішить російське питання. "Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - додав він.

"Окупанти знову заговорили про "вибори без виборів", тому що збройні сили України загнали їх у глухий кут", - прокоментував голова Луганської області Сергій Гайдай дії окупантів.

На його думку, формальне прохання самопроголошених територіальних утворень про приєднання до Росії потрібне Москві, щоб обґрунтувати новий виток війни, а поспішність викликана українським контрнаступом, який викликав паніку серед сепаратистів.

"Окупанти можуть провести фейковий "референдум", нашвидкуруч якось його зліпити, визнати "результати". За "результатами" вони усі захочуть вступити в склад РФ. І тоді вже деокупація тимчасово окупованої української Луганщини, з точки зору Росії, буде "прямим нападом на Росію", і це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну. Тому що з мобілізацією (зараз - Ред.) у них величезні проблеми. Набрати людей у нормальній кількості вони не можуть", - цитує Гайдая "Радіо Свобода".

Коментуючи повідомлення про "референдуми", радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "російські пропагандисти закохані в них як панацею".

"Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори - фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів".

Американський інститут вивчення війни (ISW) вважає заяви самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" про необхідність термінової анексії ознакою того, що контратака України на півночі викликає паніку у цих маріонеткових утворень.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого перед вторгненням в Україну підписав укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Ці два сепаратистські утворення, захист яких Росія використовувала як привід для агресії, залишаються невизнаними міжнародною спільнотою. Про плани провести "референдуми" щодо приєднання до Росії "ДНР" та "ЛНР" заявляли ще у березні 2022 року.