В Україні запрацював McDonalds. Сотні замовлень зламали систему

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Євген Завгородній

В Україні відновила роботу мережа фаст-фуду McDonalds, але не всюди і не в повноцінному форматі.

У вівторок, 20 вересня, запрацювали ресторани на лівому березі Києва. Спершу - тільки на доставку.

Зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Першими запрацювала McDelivery у трьох ресторанах Києва на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Замовлення можна робити лише через доставку Glovo.

Зранку біля ресторанів вже були черги з кур'єрів.

Автор фото, Євген Завгородній

Фотограф Євген Завгородній побував зранку у McDonalds на Харківській.

За його словами, коли надійшов перший десяток замовлень , все було нормально.

Автор фото, Євген Завгородній

"Потім почався якийсь хаос. Одразу 150 замовлень в черзі. На фото видно, як розгублена працівниця намагається розібратися. Потім, здається, вони перезавантажили замовлення", - каже фотограф.

Автор фото, Євген Завгородній

Користувачі соцмереж пишуть, що не можуть зробити замовлення.

"Приїхав на Дарницьку площу, а замовлення зробити не вдається, закладу взагалі немає в додатку", - пише dmytry_movchan.

"Чому в глово взагалі нема McDonald's?", - запитує angeldemon24.

Автор фото, McDonalds Україна

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряних тривог, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в укриття.

Автор фото, Євген Завгородній

За тиждень мають відновити роботу ще сім закладів у Києві.