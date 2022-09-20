В Україні запрацював McDonalds. Сотні замовлень зламали систему
В Україні відновила роботу мережа фаст-фуду McDonalds, але не всюди і не в повноцінному форматі.
У вівторок, 20 вересня, запрацювали ресторани на лівому березі Києва. Спершу - тільки на доставку.
Зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.
Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.
Першими запрацювала McDelivery у трьох ресторанах Києва на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Замовлення можна робити лише через доставку Glovo.
Зранку біля ресторанів вже були черги з кур'єрів.
Фотограф Євген Завгородній побував зранку у McDonalds на Харківській.
За його словами, коли надійшов перший десяток замовлень , все було нормально.
"Потім почався якийсь хаос. Одразу 150 замовлень в черзі. На фото видно, як розгублена працівниця намагається розібратися. Потім, здається, вони перезавантажили замовлення", - каже фотограф.
Користувачі соцмереж пишуть, що не можуть зробити замовлення.
"Приїхав на Дарницьку площу, а замовлення зробити не вдається, закладу взагалі немає в додатку", - пише dmytry_movchan.
"Чому в глово взагалі нема McDonald's?", - запитує angeldemon24.
Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряних тривог, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в укриття.
За тиждень мають відновити роботу ще сім закладів у Києві.