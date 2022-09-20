В Ірані - протести через смерть дівчини, затриманої за неправильне носіння хіджабу
В Ірані тривають акції протесту, які розпочалися у вихідні після повідомлень про смерть дівчини, затриманої за неправильне носіння хіджабу. 22-річна Махса Аміні знепритомніла після того, як її заарештувала поліція моралі, і через три дні померла.
Аміні, мешканка іранської провінції Курдистан, впала в кому через кілька годин після того, як поліція моралі минулого вівторка затримала її за порушення правил носіння хіджабу.
Свідки звинуватили поліцейських у тому, що вони її побили.
Бригадний генерал поліції Хоссейн Рахімі в понеділок сказав, що це брехня, що смерть цієї жінки була сумною випадковістю.
Смерть Аміні викликала протести у столиці та на північному заході Ірану, у провінції Курдистан. Там, за повідомленнями місцевих джерел, у понеділок у сутичках з поліцією було вбито двох людей, понад 30 отримали поранення, зокрема тяжкі.
Протести в іранському Курдистані спалахнули у суботу в рідному місті Аміні Сакезі після її похорону. Там силовики відкрили вогонь по натовпу, що йшов до місцевої адміністрації.
Одночасно чи трохи згодом протести розпочалися і в інших курдських містах. На відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як натовп кидає каміння у місті Дивандерре, а потім тікає під звуки пострілів.
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На інших кадрах показані акції в столиці, де жінки зняли хустки та вигукували "Смерть диктатору" - це скандування часто використовують щодо верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.
Курдська правозахисна група Hengaw оголосила в неділю, що під час протестів у двох містах поранено щонайменше 38 людей.
Hengaw повідомила про загибель двох людей після зіткнень у понеділок у Дивандерре, розташованому між Сакезом та адміністративним центром іранського Курдистану, Санандаджем.
В організації також заявили, що у місті Букан у провінції Західний Азербайджан під час протестів загинула 10-річна дівчинка: куля влучила їй у голову.
Махса Аміні, етнічна курдка з міста Сакез, померла у лікарні у п'ятницю, після трьох днів у комі.
Поліція моралі затримала її у вівторок біля станції метро в Тегерані. Поліцейські звинуватили її в порушенні закону, який зобов'язує жінок повністю покривати волосся хусткою, а руки та ноги - вільним одягом.
За словами свідків, її побили одразу у поліцейському фургоні, на якому її повезли до слідчого ізолятора.
Поліція запевняє, що у дівчини стався раптовий серцевий напад, причому не відразу після затримання, а пізніше, коли вона разом з іншими жінками чекала на початок "навчання" правильному носінню хіджабу.
Вони опублікували кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як жінка, яку свідки впізнали як Аміні, розмовляє з чиновницею, котра хапає її за одяг. Потім видно, як Аміні тримається за голову руками та падає на землю.
Міністр внутрішніх справ заявив у суботу, що Махса Аміні вочевидь "мала проблеми зі здоров'ям".
Батько дівчини заявив у неділю новинним агенціям, що його дочка була абсолютно здорова. Він також сказав, що вона мала синці на ногах, і що поліція вирізала із записів з камер відеоспостереження те, чого не хотіла показувати.
У понеділок бригадний генерал Рахімі висловив співчуття родині Махси Аміні, але заявив, що вона померла не від рук поліцейських.
"У нас є докази, що не було недбалості чи неналежної поведінки з боку поліції", - сказав він журналістам.
Смерть Махси Аміні стала головною темою для іранських газет, і багато видань критикують поліцію моралі, яка нещодавно розпочала активну боротьбу з "непристойно" одягненими громадянами на вулицях.