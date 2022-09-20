В Ірані - протести через смерть дівчини, затриманої за неправильне носіння хіджабу

1 година тому

Автор фото, WANA NEWS AGENCY Підпис до фото, Заголовки з питаннями щодо смерті Махси Аміні заповнили перші шпальти іранських газет

В Ірані тривають акції протесту, які розпочалися у вихідні після повідомлень про смерть дівчини, затриманої за неправильне носіння хіджабу. 22-річна Махса Аміні знепритомніла після того, як її заарештувала поліція моралі, і через три дні померла.

Аміні, мешканка іранської провінції Курдистан, впала в кому через кілька годин після того, як поліція моралі минулого вівторка затримала її за порушення правил носіння хіджабу.

Свідки звинуватили поліцейських у тому, що вони її побили.

Бригадний генерал поліції Хоссейн Рахімі в понеділок сказав, що це брехня, що смерть цієї жінки була сумною випадковістю.

Підпис до фото, Протестувальники вимагають знайти винних у смерті дівчини

Смерть Аміні викликала протести у столиці та на північному заході Ірану, у провінції Курдистан. Там, за повідомленнями місцевих джерел, у понеділок у сутичках з поліцією було вбито двох людей, понад 30 отримали поранення, зокрема тяжкі.

Протести в іранському Курдистані спалахнули у суботу в рідному місті Аміні Сакезі після її похорону. Там силовики відкрили вогонь по натовпу, що йшов до місцевої адміністрації.

Одночасно чи трохи згодом протести розпочалися і в інших курдських містах. На відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як натовп кидає каміння у місті Дивандерре, а потім тікає під звуки пострілів.

Підпис до фото, У соцмережах з'явилася фотографія могили Махси Аміні

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На інших кадрах показані акції в столиці, де жінки зняли хустки та вигукували "Смерть диктатору" - це скандування часто використовують щодо верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Курдська правозахисна група Hengaw оголосила в неділю, що під час протестів у двох містах поранено щонайменше 38 людей.

Hengaw повідомила про загибель двох людей після зіткнень у понеділок у Дивандерре, розташованому між Сакезом та адміністративним центром іранського Курдистану, Санандаджем.

В організації також заявили, що у місті Букан у провінції Західний Азербайджан під час протестів загинула 10-річна дівчинка: куля влучила їй у голову.

Махса Аміні, етнічна курдка з міста Сакез, померла у лікарні у п'ятницю, після трьох днів у комі.

Поліція моралі затримала її у вівторок біля станції метро в Тегерані. Поліцейські звинуватили її в порушенні закону, який зобов'язує жінок повністю покривати волосся хусткою, а руки та ноги - вільним одягом.

За словами свідків, її побили одразу у поліцейському фургоні, на якому її повезли до слідчого ізолятора.

Поліція запевняє, що у дівчини стався раптовий серцевий напад, причому не відразу після затримання, а пізніше, коли вона разом з іншими жінками чекала на початок "навчання" правильному носінню хіджабу.

Автор фото, Mahsa Amini family Підпис до фото, Махса Аміні (фотографія з сімейного архіву)

Вони опублікували кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як жінка, яку свідки впізнали як Аміні, розмовляє з чиновницею, котра хапає її за одяг. Потім видно, як Аміні тримається за голову руками та падає на землю.

Міністр внутрішніх справ заявив у суботу, що Махса Аміні вочевидь "мала проблеми зі здоров'ям".

Батько дівчини заявив у неділю новинним агенціям, що його дочка була абсолютно здорова. Він також сказав, що вона мала синці на ногах, і що поліція вирізала із записів з камер відеоспостереження те, чого не хотіла показувати.

У понеділок бригадний генерал Рахімі висловив співчуття родині Махси Аміні, але заявив, що вона померла не від рук поліцейських.

"У нас є докази, що не було недбалості чи неналежної поведінки з боку поліції", - сказав він журналістам.

Смерть Махси Аміні стала головною темою для іранських газет, і багато видань критикують поліцію моралі, яка нещодавно розпочала активну боротьбу з "непристойно" одягненими громадянами на вулицях.