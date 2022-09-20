Словенія дає Україні танки M-55S. Чи дійсно вони застарілі й навіщо потрібні ЗСУ

Павло Аксьонов

ВВС

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Slovenian Armed Forces Підпис до фото, Танк M-55S

Уряд Словенії оголосив, що передасть Україні 28 танків M-55S в обмін на важкі військові вантажівки, які Любляні дасть Німеччина.

В Україні одразу ж заговорили, що ця техніка застаріла і не надто корисна для ЗСУ. Чи дійсно це так?

Ці танки - глибока модернізація старого радянського танка Т-55, одного з наймасовіших танків в історії військової техніки. Його взяли на озброєння в кінці 1950-х років.

Сам Т-55 був модернізованою версією Т-54, який запустили у виробництво 1946 року.

Той факт, що Україні поставлять досить застарілу бронетехніку, викликав скептичні коментарі в соцмережах, проте це постачання має дві обставини, які дозволяють ставитися до неї серйозно.

По-перше, ці танки - справді дуже серйозна модернізація Т-55, яку виконала ізраїльська компанія Elbit. Танк отримав британську 105-міліметрову гармату L7, яку встановлювали інші танки країн НАТО. Така ж встановлена, наприклад, на танках Leopard-1, які теж розраховує отримати Україна.

Крім того, на танку встановлено цифрову систему управління вогнем, у навідника є приціл з лазерним далекоміром, танк вже оснащений ізраїльським динамічним захистом, тепловізором, системою попередження про лазерне опромінення. Цей набір значно підвищує його боєздатність.

Друга обставина полягає в тому, що танки залишаються важливою зброєю на полі бою. Нічого рівного щодо захисту, потужності озброєння, маневровості, прохідності та швидкості досі не придумали.

Вести повноцінний наступ без танків неможливо, і керівництво України включає танки у свої запити на постачання техніки від західних партнерів.

У порівнянні з більш сучасними Т-64, Т-72 та Т-80, які переважно воюють в Україні, M-55S справді програє за багатьма параметрами.

Проте танки досить рідко вступають у бій із танками на полі бою. У сучасній війні їхній головний противник - артилерія, протитанкові засоби піхоти, дрони. А цілями танків у бою частіше бувають укріплення та легка бронетехніка.

Сучасні протитанкові засоби дійсно дозволяють досить ефективно з ними боротися, але їхня вразливість часто є наслідком помилок у тактиці їхнього застосування, а не в конструкції бойових машин.

Росія теж не гребує застосовувати Т-55: в українському конфлікті беруть участь російські Т-62, також модернізована версія Т-55.

Постачання M-55S зі Словенії - швидше за все, спроба допомогти Україні у "пожежному" режимі. Тяжка бронетехніка необхідна у наступі, про який багато говорять в Україні.

Пізніше, ймовірно, в Україну поставлять і сучасніші танки. Україна досі розраховує на отримання німецьких Leopard-1, а на брифінгу в Пентагоні 19 вересня представник міністерства оборони США прямо сказав, що танки є предметом переговорів з українцями.