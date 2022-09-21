Путін пригрозив застосуванням ядерної зброї

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Володимир Путін у своєму виступі, під час якого висловився за приєднання окупованих територій України до Росії, пригрозив застосуванням ядерної зброї. Це станеться у випадку загрози територіям Росії, і з його заяви виходить, що це стосується і новоприєднаних територій.

Він пообіцяв визнати результати референдумів щодо приєднання до Росії на окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

А задля продовження війни проти України підписав указ про часткову мобілізацію, під час якої до війська призвуть 300 тисяч людей.

При цьому Путін звинувачував у обстрілах та всіх проблемах Україну та Захід, натомість Росія, за його словами, тільки захищається.

"У своїй агресивній антиросійській політиці Захід перейшов будь-яку межу, чуємо погрози постійно на адресу країни. Деякі безвідповідальні політики говорять не лише про організацію постачання Україні далекобійних наступальних озброєнь, систем, які дозволять завдавати ударів по Криму та іншим регіонам Росії. Такі удари вже завдаються по прикордонних районах Білгородської та Курської областей", - заявив Путін.

Тобто удари по об'єктах в Криму, які здійснює Україна, Путін досі не визнає.

Він поскаржився, що НАТО здійснює розвідку по всьому півдню Росії.

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"Країни Заходу підштовхують Київ до перенесення воєнних дій на територію Росії. Кажуть, що Росія має бути розгромлена на полі бою", - далі скаржився Путін.

При цьому у ядерному шантажі він звинуватив саме Захід.

"У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не тільки про заохочення Заходу. Але є висловлювання деяких представників провідних держав про можливість застосування проти Росії зброї масового ураження - ядерної зброї", - заявив Путін. Звично нікого конкретно не назвавши.

І далі пообіцяв відповісти уявним опонентам.

"Хочу нагадати, що наша країна також має у своєму розпорядженні різні засоби ураження, а за окремими компонентами, і більш сучасними, ніж у країн Заходу".

І далі він озвучив головну погрозу - використати усі засоби, у тому числі і ядерну зброю, у разі загрози Росії. Включно з новоприєднаними територіями.

"У випадку загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми використовуємо всі наявні засоби, це не блеф. Територіальна цілісність буде забезпечена всіма засобами, що є у нас", - погрожує Путін.

І наостанок ще раз нагадав про ядерну зброю: "Ті, хто намагається шантажувати Росію ядерною зброєю, мають знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".