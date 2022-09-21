Найдавніші в історії сліди вживання опіуму - нові знахідки вчених

Раффі Берг

BBC News

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Assaf Peretz, IAA

В Ізраїлі знайшли докази найдавнішого в історії людства вживання наркотичного опіуму.

Сліди речовини були в керамічному посуді, виявленому під час розкопок у місті Егуд, що неподалік від Тель-Авіва.

Посуд датується приблизно XIV століттям до н.е. Вчені вважають, що опіум використовували в культових цілях.

Кераміку знайшли ще у 2012 році під час розкопок під егідою Управління старовини Ізраїлю (IAA), але останні знахідки є результатом нового спільного дослідження Управління старовини, Тель-Авівського університету та Інституту Вейцмана.

Вважають, що опіум вирощували на території сучасної Туреччини й доставляли до Егуда через Кіпр. А посуд виготовили саме на Кіпрі, йдеться у повідомленні.

Знахідка підтверджує гіпотезу, що опіум відігравав важливу роль у торговельному бізнесі Західної Азії.

Знайдена кераміка нагадує за формою закриту коробочку маку. Є припущення, що це культовий посуд для зберігання опіуму. Такі глечики використовували в ритуалах для супроводу мертвих у потойбічне життя.

Знахідка у місті Егуд знаменує собою перший випадок, коли в посуді такого типу знайшли сліди наркотику.

"Викликання духу померлого було магічною церемонією, у якій могли брати участь як родичі, так і жерці. Опіум міг допомогти учасникам увійти в стан екстазу або ж допомагав духу померлого досягти потойбічного світу і зустрітися з предками", - пояснив Рон Бірі з Управління старовини.

"У поховання клали керамічний посуд з їжею, необхідною померлому в потойбічному світі. Приносили пожертви, а поминальну трапезу влаштовували просто на могилі - вважалося, що в ній бере участь і покійний".

Два роки тому у стародавньому юдейському храмі вчені знайшли канабіс. Це був перший доказ використання психотропних речовин в юдейському богослужінні.