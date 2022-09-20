Кремль готує псевдореферендум і каратиме за здачу в полон. Контрнаступ ЗСУ. Теленовини ВВС
У випуску 20 вересня:
- На окупованих територіях України планують провести так звані референдуми про "входження" до Росії. Відомі дати.
- У Росії чекають на звернення Путіна. Може виступити і Шойгу.
- У Нью-Йорку розпочалось засідання Генасамблеї ООН. Топ тема - війна в Україні.
- Світова реакція на псевдореферендуми. Чи нададуть Україні більше зброї?
- Вибори в Італії - до влади можуть прийти ультраправі політики. Чи будуть вони підтримувати Україну?
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