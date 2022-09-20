Кремль готує псевдореферендум і каратиме за здачу в полон. Контрнаступ ЗСУ. Теленовини ВВС

У випуску 20 вересня:

  • На окупованих територіях України планують провести так звані референдуми про "входження" до Росії. Відомі дати.
  • У Росії чекають на звернення Путіна. Може виступити і Шойгу.
  • У Нью-Йорку розпочалось засідання Генасамблеї ООН. Топ тема - війна в Україні.
  • Світова реакція на псевдореферендуми. Чи нададуть Україні більше зброї?
  • Вибори в Італії - до влади можуть прийти ультраправі політики. Чи будуть вони підтримувати Україну?

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.