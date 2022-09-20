Кремль готує псевдореферендум і каратиме за здачу в полон. Контрнаступ ЗСУ. Теленовини ВВС

50 хвилин(и) тому

У випуску 20 вересня:

На окупованих територіях України планують провести так звані референдуми про "входження" до Росії. Відомі дати.

У Росії чекають на звернення Путіна. Може виступити і Шойгу.

У Нью-Йорку розпочалось засідання Генасамблеї ООН. Топ тема - війна в Україні.

Світова реакція на псевдореферендуми. Чи нададуть Україні більше зброї?

Вибори в Італії - до влади можуть прийти ультраправі політики. Чи будуть вони підтримувати Україну?

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