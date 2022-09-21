"Мобілізація - ознака паніки і провалу Росії у війні". Як Захід реагує на дії Путіна

18 хвилин(и) тому

Автор фото, АFP

Західні лідери відреагували на рішення президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію в РФ.

21 вересня Путін у відеозверненні оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії, а міністр оборони повідомив деталі - мобілізувати спробують щонайменше 300 тисяч людей.

За словами Путіна, це робиться для того, щоби захистити "ДНР", "ЛНР" та інші окуповані території в Україні. Президент пояснив, що на війну проти України підуть військовослужбовці запасу та ті, у кого є військова спеціальність та досвід.

Мобілізацію почали вже 21 вересня.

Путін також наголосив, що Росія визнає результати "референдумів" про приєднання до Росії, які бойовики "ДНР" та "ЛНР", а також колаборанти Херсонської та Запорізької областей вирішили провести 23-27 вересня.

"Ознака слабкості"

США вважають мобілізацію та псевдореферендуми на окупованих територіях ознаками слабкості й провалу Росії у розв'язаній нею війні проти України.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії", - зазначила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона запевнила, що США ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію,

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додала посол США.

"Україна перемагає"

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес вважає, що рішення Путіна мобілізувати резервістів для підтримки війни в Україні свідчить про те, що його вторгнення зазнає невдачі.

"Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих", - йдеться у заяві Воллеса, опублікованій британським міністерством оборони у твіттері.

"Жодні погрози і пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародна спільнота єдина, а Росія стає глобальним вигнанцем".

А пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс переконана, що часткова мобілізація свідчить про нерозуміння Путіним України і слабкість його позиції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мелінда Сіммонс каже, що Путін досі відмовляється зрозуміти Україну

"Подивилася виступ Путіна. Він досі відмовляється зрозуміти Україну. Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не усувають цієї суттєвої слабкості", - написала Сіммонс.

Представниця МЗС Великої Британії Джилліан Кіган назвала заяву Путіна про часткову мобілізацію "тривожною ескалацією".

"Деякі його висловлювання наприкінці були доволі тривожними, і, вочевидь, ми закликаємо до спокою", - сказала вона Sky News.

"Ознака паніки"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що указ про часткову мобілізацію - це ознака паніки Кремля.

"Мобілізація, заклики до референдуму в Донецьку - все це ознаки паніки. Його риторика про ядерну зброю - це те, що ми чули багато разів раніше, і це нас не чіпає, - сказав Рютте. - Все це частина відомої нам риторики".

Він також радить усім зберігати спокій.

"Подальша ескалація війни"

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що часткова мобілізація "є спробою подальшої ескалації війни, яку Росія розпочала проти України", і "додатковим свідченням того, що Росія є єдиним агресором".

Фіала додав, що важливо продовжувати допомагати Україні, і в інтересах Чехії, зокрема.

Чехія була першою країною, яка надіслала Україні важке озброєння, і відтоді надала танки, гелікоптери та артилерійські системи.

"Неправильний крок"

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек назвав мобілізацію "ще одним поганим і неправильним кроком Росії".

Офіс канцлера Олафа Шольца випустив заяву, в якій йдеться про те, що лідер Німеччини бачить у рішенні про часткову мобілізацію російських військ провал планів Кремля, які там переслідували під час нападу на Україну.

Водночас представник МЗС Китаю Ван Веньбін підкреслив, що позиція КНР завжди була чіткою.

"Ми закликаємо сторони домогтися припинення вогню і припинити війну шляхом діалогу та переговорів, а також знайти рішення, що враховує розумні інтереси безпеки всіх сторін, якомога швидше. Ми також сподіваємося, що міжнародна спільнота створить для цього умови", - сказав Веньбін.