Медведчука і росіян обміняли на 215 азовців та інших українських полонених. Що відомо

44 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС

Відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна отримала 215 полонених, серед яких багато офіцерів та захисників "Азовсталі". Росія отримала Віктора Медведчука і понад 50 своїх військових.

Як заявив голова офісу президента Андрій Єрмак, усього з російського полону звільнили 215 військовослужбовців, з них 108 бійців "Азову". Серед звільнених - 124 офіцери.

Він уточнив, що 200 українських військових обміняли на колишнього депутата від ОПЗЖ та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також звільнили 5 командирів-захисників Маріуполя, їх обміняли на 55 російських військових.

Окремо Єрмак заявив про звільнення Героя України Дениса Прокопенка (Редиса), Сергія Волинського (Волину), Святослава Паламара, Олега Хоменка, Дениса Шлегу, Героя України Євгена Бову.

"Також до нас повертаються такі люди, як Катерина Поліщук (парамедикиня з позивним "Пташка"), Мар'яна Мамонова (перебуває на останніх місяцях вагітності)", - додав Єрмак.

Він каже, що звільнені командири перебуватимуть у Туреччині, згідно з "попередніми домовленостями".

"Згідно з домовленостями з президентом Ердоганом, п'ятеро наших командирів перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями захисту та безпеки", - заявив Єрмак.

Скоріше за все, вони не матимуть поки що права повернутись в Україну.

Представники самопроголошеної "ДНР" повідомили, що на обмін пішли російські військові, які потрапили в полон під час відступу на Харківському напрямку.

Російські пабліки також вказують, що могли обміняти і російських пілотів.

Автор фото, СБУ

Також Україна звільнила 10 полонених іноземців, які служили в ЗСУ, їх відпустили в Саудівську Аравію.

В рамках обміну з полону повернули голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, старшого сержанта 36-ї бригади Михайла Діанова та Дмитра Козацького, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Повний список захисників України, яких повернули під час обміну, можна прочитати тут.

Більшість з них потрапили у полон у травні, коли за домовленістю сторін захисники "Азовсталі" за наказом командування здались росіянам.

Тоді у полон потрапили понад дві тисячі бійців. Невелику частину з них обміняли раніше, а близько 50 азовців росіяни вбили під час вибуху у колонії в Оленівці.