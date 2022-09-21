Звернення Путіна про мобілізацію, "референдуми" та ядерну зброю
Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.
Кремль планує залучити до армії щонайменше 300 тис. людей, але обіцяє, що це стосуватиметься виключно військовослужбовців запасу.
Мобілізація вже стартувала.
У соцмережах росіяни діляться новинами про те, як чоловікам вручають повістки в метро та на вокзалах.
Формальна причина мобілізації - захист "народних республік" Донбасу.
На додачу до мобілізації, Путін пообіцяв подбати про безпеку під час "референдумів" на окупованих територіях та пригрозив ядерною зброєю.
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