Звернення Путіна про мобілізацію, "референдуми" та ядерну зброю

56 хвилин(и) тому

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.

Кремль планує залучити до армії щонайменше 300 тис. людей, але обіцяє, що це стосуватиметься виключно військовослужбовців запасу.

Мобілізація вже стартувала.

У соцмережах росіяни діляться новинами про те, як чоловікам вручають повістки в метро та на вокзалах.

Формальна причина мобілізації - захист "народних республік" Донбасу.

На додачу до мобілізації, Путін пообіцяв подбати про безпеку під час "референдумів" на окупованих територіях та пригрозив ядерною зброєю.