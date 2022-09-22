Звернення Путіна про мобілізацію, "референдуми" та ядерну зброю

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Звернення Путіна про мобілізацію, "референдуми" та ядерну зброю

51 хвилин(и) тому

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.

Кремль планує залучити до армії щонайменше 300 тис. людей, але обіцяє, що це стосуватиметься виключно військовослужбовців запасу.

Мобілізація стартує відсьогодні.

У соцмережах росіяни вже діляться про те, як чоловікам вручають повістки в метро та на вокзалах.

Формальна причина мобілізації - захист "народних республік" Донбасу.

На додачу до мобілізації, Путін пообіцяв подбати про безпеку під час "референдумів" на окупованих територіях та пригрозив ядерною зброєю державам, які готові відповідати на ядерний шантаж Росії.