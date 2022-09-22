Російські чоловіки тікають від мобілізації за кордон

1 година тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Черга на російсько-грузинському кордоні

Уздовж кордону з Росією вишикувалися черги, оскільки чоловіки намагаються виїхати з країни через призов на війну в Україні.

Володимир Путін у середу оголосив про часткову мобілізацію, у результаті якої на війну можуть призвати 300 000 осіб.

У Кремлі кажуть, що повідомлення про втечу чоловіків призовного віку є перебільшеними.

Але на кордоні з Грузією утворилися багатокілометрові черги автомобілів, у яких є і чоловіки, які намагаються втекти від війни.

Один чоловік, який не побажав називати свого імені, сказав ВВС, що він схопив свій паспорт і попрямував до кордону, навіть не спакувавши речі, одразу після заяви президента Путіна, оскільки він потрапляв у категорію чоловіків, яких потенційно могли відправити на війну.

За оцінками свідків, черга автомобілів на КПП Верхній Ларс сягає близько 5 км, а дехто з тих, то перетнув кордон, кажуть, що стояли в черзі сім годин. На відео з місця видно, як деякі водії тимчасово залишають свої автомобілі в заторі.

Грузія - одна з небагатьох сусідніх країн, куди росіяни можуть в'їхати без візи. Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією у 1300 км, вимагає візи для поїздок, але також повідомила про збільшення кількості охочих перетнути кордон протягом ночі. Фінські чиновники кажуть, що контролюють ситуацію.

В інших напрямках, куди можна дістатися повітряним транспортом, наприклад, до Стамбула, Белграда чи Дубая, ціни на квитки стрімко зросли відразу після оголошення призову до армії, а деякі напрямки були розкуплені.

Турецькі ЗМІ повідомили про значне зростання продажів квитків в один кінець, тоді як інші рейси до безвізових напрямків можуть коштувати тисячі євро.

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Призов у ​​вівторок спровокував протести у великих містах Росії, зокрема у Москві та Санкт-Петербурзі, у результаті яких заарештували 1 300 осіб.

З Росії також надходили повідомлення про те, що деяким із затриманих за акцію протесту у відділках поліції вручили повістки. Речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про такі повідомлення, сказав, що це не суперечить закону.

Реакція на мобілізацію в Росії була напрочуд бурхливою.

Міністерство оборони Великої Британії, коментуючи призов на брифінгу в середу, зазначило, що мобілізація, "імовірно, буде дуже непопулярною серед частини російського населення".

"Путін бере на себе значні політичні ризики в надії створити необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала свій запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться у повідомленні.

Навіть у разі успіху мобілізації, навряд чи нові підрозділи будуть готові до бою раніше, ніж за кілька місяців, йдеться в оновлених даних оборонної розвідки.

Російські чиновники наполягають, що призов обмежуватиметься тими, хто пройшов військову службу.

Але дехто в Росії вважає, що військова мобілізація може бути більшою, ніж офіційно оголошена.

Незалежне видання "Новая газета", яке на тлі репресій щодо ЗМІ після початку війни перевезло свій офіс у Європу, повідомило, що в указі Володимира Путіна є додатковий параграф, який був засекречений і не розголошується.

Газета стверджує, що секретний пункт дозволяє призвати до мільйона людей, а не 300 тисяч.