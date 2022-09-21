Мобілізація в РФ — ознаки паніки? Аналіз експертів. Іран на межі революції. Теленовини BBC
У випуску 21 вересня:
- Путін оголосив часткову мобілізацію. Що це означає
- Реакція Зеленського
- Реакція світу, виступ Байдена на Генасамблеї ООН
- Публіцист Едвард Лукас про крок Путіна
- Військовий експерт Олег Жданов про те, як це позначиться на фронті
- У союзника Москви, влади Ірана, проблеми. Країну охопили протести
- Чому події в країні мають значення для України
- В російських містах вийшли на протести проти мобілізації
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