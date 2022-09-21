Байден про дії Росії в Україні: "Від цього холоне кров"

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Байден про дії Росії в Україні: "Від цього холоне кров"

1 година тому

Президент США Джо Байден назвав дії РФ безрозсудними і такими, що загрожують планеті з багатьох питань: безпеки, енергетики, продовольства.

За словами Джо Байдена, Росія, прикриваючись словами про самозахист, намагається позбавити українців та Україну самого права на існування та ідентифікацію.

Спіч Байдена, як і ранкове телезвернення Путіна про оголошення в Росії мобілізації, збігся у час з Днем миру, який ООН щороку відзначає.