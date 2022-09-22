"Я сьогодні вперше почала жити з 24 лютого". Перші емоції родин тих, кого звільнили з полону

26 хвилин(и) тому

Автор фото, dasha_stilinski_ Підпис до фото, Дмитро "Орест" Козацький з родиною

Увечері 21 вересня українські соцмережі та ЗМІ облетіла радісна звістка: з російського полону звільнили понад 200 людей, серед них багато захисників Азовсталі, зокрема "азовців".

Інформацію про обмін спочатку активно почали ширити у соцмережах, а потім її підтвердила українська влада, розповівши деякі подробиці операції.

Ми зібрали першу реакцію рідних та близьких звільнених людей. Вони діляться у соцмережах своєю радістю та болем.

"Знайомтесь, Пашко Лев Валерійович, мій чоловік, герой України. Він обіцяв мені повернутись з полону і він стримав свою обіцянку!" - дружина командира роти "Азова" з гордістю пише про повернення чоловіка, і ділиться їхньою спільною світлиною.

У наступному своєму твіті, вона закликає терміново повернути з полону і решту людей.

Дружина командира ДШГ "Ведмеді" Олександра Кравцова із позивним "Ведмідь" виклала у фейсбуку щемке відео зустрічі з чоловіком.

Автор фото, Марина Українська, скріншот з відео

"Я сьогодні вперше почала жити з 24 лютого… Наші зорі запалали! Мій Ведмідь", - пише Марина.

"Але це лише мій особистий ковток повітря. Ще більша частина наших героїв продовжують бути в полоні! Тому продовжуємо боротьбу, поки всі не повернуться додому до своїх рідних!" - додає вона.

Пости сестри Дмитра "Ореста" Козацького також випромінюють щастя. Саме фотографії "Ореста", пресофіцера та фотографа полку "Азов", облетівши увесь світ, розповіли історію оборони "Азовсталі".

"Так виглядає щастя. Худенький, виснажений, але живий", - написала в інстаграмі його сестра Даша, розмістивши світлину разом із ним і мамою.

На іншій їхній фотографії присутня ще одна "зірка" з Азовсталі - Катерина "Пташка" Поліщук, медикиня "Азову".

Мама Катерини Поліщук, Світлана, у коментарі тернопільському телеканалу ІНТБ розповіла про те, як отримала звістку про звільнення доньки:

"(Донька) телефонувала вчора пізно ввечері. Привіталася, заспокоїла.... Вона бадьора, щаслива. Я чекала кожної хвилини, кожної секунди того дзвінка".

Сестра Михайла Діанова - "чоловіка зі зламаною рукою" і захисника "Азовсталі" - так описує свою радість від його звільнення:

"Найкраща новина!!! Мій рідненький Мішаня звільнений!! Дякую всім хто підтримував і допомагав!" - написала Альона Лаврушко у фейсбуку.