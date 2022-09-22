Зеленський розповів деталі обміну захисників "Азовсталі" на Медведчука
В ніч на 22 вересня Україна визволила з полону 215 людей. Серед них 188 захисників "Азовсталі" та Маріуполя. Це військові з батальйону "Азов" (108 людей), 9 прикордонників, поліцейські, працівники СБУ.
Українські соцмережі радіють таким новинам і це стало головною темою ночі та ранку.
Проте ще кілька тисяч захисників Маріуполя можуть залишатись у російському полоні.
Росія натомість отримала кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 своїх військових.
Як відбувався обмін
Президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні розповів деякі деталі обміну.
За його словами, ця операція готувалася доволі довго і росіяни спочатку пропонували повернути 50 людей в обмін "на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ".
Йдеться про Віктора Медведчука.
"Ми говорили. Наполягали. Число 50 зросло до двохсот… ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів ", - сказав Зеленський.
Віддати Медведчука за справжніх воїнів - не шкода, зазначив президент і розповів, що Медведчук пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством.
"Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в межах кримінальних проваджень", - сказав Зеленський.
Окрім 200 військових також вдалося повернути пʼятьох бойових командирів, за яких, за словами президента, довелося найдовше і найскладніше поборотися.
Зеленський назвав їх супергероями і сказав, що їм загрожувало найжорстокіше. Це - Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Прокопенко "Редис", Олег Хоменко, Денис Шлега.
"В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України. І тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен", - заявив президент.
Про цей обмін Україна домовилася з Туреччиною. Зеленський подякував за допомогу президенту Реджепу Ердогану.
До кінця війни звільнені командири перебуватимуть "у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Президента Туреччини". Родини зможуть з ними бачитися.
Також президент зазанчив, що Україна допомогла друзям - вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні.
"Це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі", - сказав Зеленський.
Про це раніше він говорив з Борисом Джонсоном і з представниками США.
Звільнили п'ятьох громадян Великої Британії, двох громадяни США, по одному громадянину Марокко, Швеції і Хорватії.
Їм росіяни призначили вироки - довгі терміни ув'язнення чи смертну кару.
Вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії.
Кого звільнили
Серед звільнених з полону є бійці Нацгвардії, армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ.
Герої України - Євгеній Бова, Лев Пашко, Денис Прокопенко.
Загалом 108 бійців "Азова". Восьмеро були поранені під час російського теракту в Оленівці.
Це азовці: Дмитро Козацький "Орест" - фотограф з "Азовсталі", Катерина Поліщук - "Пташка", вагітна Марʼяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненька.
Також Микола Кущ і Костянтин Нікітенко - їх бойовики засудили до смертної кари.
На волі український арбітр та нейрохірург Дмитро Кубряк.
В рамках обміну з полону повернули голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, старшого сержанта 36-ї бригади Михайла Діанова.
Повний список звільнених опублікували тут
Більшість з них потрапили у полон у травні, коли після домовленості сторін захисники "Азовсталі" за наказом командування здались росіянам.
Тоді у полон потрапили понад дві тисячі бійців. Невелику частину з них обміняли раніше, а близько 50 азовців росіяни вбили під час вибуху у колонії в Оленівці.
Маріуполь потрапив в оточення на початку березня. Частина захисників тримала оборону до травня.
"Ми памʼятаємо про всіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця.
І обов'язково зробимо все, щоб урятувати всіх, хто перебуває в російському полоні", - заявив президент.