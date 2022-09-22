Зеленський розповів деталі обміну захисників "Азовсталі" на Медведчука

1 година тому

Автор фото, СБУ

В ніч на 22 вересня Україна визволила з полону 215 людей. Серед них 188 захисників "Азовсталі" та Маріуполя. Це військові з батальйону "Азов" (108 людей), 9 прикордонників, поліцейські, працівники СБУ.

Українські соцмережі радіють таким новинам і це стало головною темою ночі та ранку.

Проте ще кілька тисяч захисників Маріуполя можуть залишатись у російському полоні.

Росія натомість отримала кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 своїх військових.

Автор фото, СБУ

Як відбувався обмін

Президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні розповів деякі деталі обміну.

За його словами, ця операція готувалася доволі довго і росіяни спочатку пропонували повернути 50 людей в обмін "на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ".

Йдеться про Віктора Медведчука.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Катерина Поліщук - "Пташка" говорить з рідними після звільнення

"Ми говорили. Наполягали. Число 50 зросло до двохсот… ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів ", - сказав Зеленський.

Автор фото, СБУ

Віддати Медведчука за справжніх воїнів - не шкода, зазначив президент і розповів, що Медведчук пройшов усі слідчі дії, які передбачені законодавством.

"Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в межах кримінальних проваджень", - сказав Зеленський.

Автор фото, Держприкордонслужба Підпис до фото, Звільнені прикордонники. "Хлопці до останнього не знали, що вони їдуть додому. Змарнілі, але незламні. Далі - реабілітація, лікування і відпочинок", - розповіли у Держприкордонслужбі

Окрім 200 військових також вдалося повернути пʼятьох бойових командирів, за яких, за словами президента, довелося найдовше і найскладніше поборотися.

Зеленський назвав їх супергероями і сказав, що їм загрожувало найжорстокіше. Це - Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Прокопенко "Редис", Олег Хоменко, Денис Шлега.

Автор фото, МВС

"В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України. І тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен", - заявив президент.

Про цей обмін Україна домовилася з Туреччиною. Зеленський подякував за допомогу президенту Реджепу Ердогану.

До кінця війни звільнені командири перебуватимуть "у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Президента Туреччини". Родини зможуть з ними бачитися.

Також президент зазанчив, що Україна допомогла друзям - вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні.

Автор фото, СБУ

"Це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі", - сказав Зеленський.

Про це раніше він говорив з Борисом Джонсоном і з представниками США.

Звільнили п'ятьох громадян Великої Британії, двох громадяни США, по одному громадянину Марокко, Швеції і Хорватії.

Їм росіяни призначили вироки - довгі терміни ув'язнення чи смертну кару.

Вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Кого звільнили

Серед звільнених з полону є бійці Нацгвардії, армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ.

Герої України - Євгеній Бова, Лев Пашко, Денис Прокопенко.

Загалом 108 бійців "Азова". Восьмеро були поранені під час російського теракту в Оленівці.

Це азовці: Дмитро Козацький "Орест" - фотограф з "Азовсталі", Катерина Поліщук - "Пташка", вагітна Марʼяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненька.

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Звільнена Пташка

Також Микола Кущ і Костянтин Нікітенко - їх бойовики засудили до смертної кари.

На волі український арбітр та нейрохірург Дмитро Кубряк.

Автор фото, президент асоціації футболу Андрія Павелка

В рамках обміну з полону повернули голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, старшого сержанта 36-ї бригади Михайла Діанова.

Повний список звільнених опублікували тут

Більшість з них потрапили у полон у травні, коли після домовленості сторін захисники "Азовсталі" за наказом командування здались росіянам.

Тоді у полон потрапили понад дві тисячі бійців. Невелику частину з них обміняли раніше, а близько 50 азовців росіяни вбили під час вибуху у колонії в Оленівці.

Автор фото, Лубінець Підпис до фото, Обміняна вагітна жінка

Маріуполь потрапив в оточення на початку березня. Частина захисників тримала оборону до травня.

"Ми памʼятаємо про всіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця.

І обов'язково зробимо все, щоб урятувати всіх, хто перебуває в російському полоні", - заявив президент.