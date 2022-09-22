Вони вільні. Фотоісторія - кого звільнили з полону
Фотограф "Орест", якого називають "очима" "Азовсталі", "Пташка", яка співала українські пісні під час оборони Маріуполя, командири - "Волина", "Калина" і "Редіс".
Розповідаємо у фото, кого звільнили з російського полону під час обміну.
"Редіс"
"У нас все добре. Стан здоров'я - задовільний", - сказав Денис Прокопенко, командир полку "Азов", звертаючись до президента ввечері 21 вересня по відео.
П'ятьох командирів за результатами домовленостей з Росії привезли до Туреччини. Там вони мають перебувати до кінця війни під захистом турецького президента Реджепа Ердогана.
З Туреччини по відео зв'язку командири спілкувалися з Володимиром Зеленським.
Після звільнення Денис Прокопенко відразу подзвонив дружині, яка зараз разом з іншими рідними азовців перебуває у Вашингтоні.
"По голосу начебто все добре. Але побачила, як він виглядає на брифінгу... Я рада, що він живий, але так картинка, яку я звикла бачити, яким він був ззовні… І те, як він зараз виглядає - я просто боюсь уявляти, що з ним там робили", - розповіла дружина Дениса Катерина Прокопенко в інтерв'ю виданню Голос Америки.
Востаннє Катерина розмовляла з чоловіком у травні. Вона готова летіти до нього першим рейсом, як тільки їй скажуть, де саме він. Зеленський пообіцяв, що командири зможуть бачитися з рідними.
"Волина"
Серед звільнених командирів у Туреччині зараз командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський.
Саме під командуванням Сергія бригада морпіхів у Маріуполі з'єдналася з полком "Азов" і продовжила оборону міста.
"Волину" не впізнати", - сказав президент, звертаючись до Волинського.
"Я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють", - сказав Волинський президенту.
"Калина"
Заступник командира українського полку "Азов" Святослав Паламар після звільнення подякував бійцям, які зараз боронять Україну від Росії.
Під час оборони Маріуполя Святослав Паламар дав інтерв'ю ВВС.
Також у Туреччині залишаться Денис Шлега, Олег Хоменко — командири з "Азовсталі".
"Піаніст"
Михайло Діанов - один із захисників "Азовсталі", який до останнього перебував у "фортеці" Маріуполя. 21 вересня його обміняли і визволили з полону.
У ЗМІ розлетілося фото, на якому боєць усміхається, попри важке поранення та металеві конструкції у руці.
Михайлу 42 роки. Він - професійний музикант, грав на фортепіано та гітарі.
"Орест"
Його називають "очима" "Азовсталі". Фотографії 26-річного Дмитра Козацького облетіли весь світ.
Він фільмував оборону Маріуполя, поранених бійців, понищене війною місто.
20 травня повідомив на своїй сторінці в твіттері, що потрапив у полон.
Він дав дозвіл на публікацію своїх фото. Нещодавно серія його портретів бійців полку "Азов", здобула перемогу в категорії "Преса/Війна/Конфлікт" міжнародного конкурсу International Photography.
"Орест" також привітав український гурт Kalush з перемогою на Євробаченні. Він співав "Стефанію" на "Азовсталі".
"Пташка"
Катерина Поліщук ("Пташка"), захисниця "Азовсталі", повернулась із полону росіян.
21-річна Катерина з перших днів повномасштабного вторгнення приїхала до Маріуполя, де надавала допомогу пораненим.
Дівчина працювала медиком-добровольцем в організації "Госпітальєри".
Марʼяна Мамонова
Військовий медик Марʼяна Мамонова повернулась з полону. Жінка - на останніх місяцях вагітності.
У Маріуполі Марʼяна з бригадою лікарів рятувала військових і цивільних під нещадними обстрілами росіян. Саме тоді вона дізналася, що чекає на свою першу дитину.
З полону росіян звільнили наймолодшого захисника "Азовсталі" — 19-річного парамедика Назарія "Грінку" Гринцевича.
Всього обміняли 215 людей.
Ще тисячі українців залишаються у російському полоні.