Вони вільні. Фотоісторія - кого звільнили з полону

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Фото з твітера - Thirteen Bitcoins та Kozatsky_D

Фотограф "Орест", якого називають "очима" "Азовсталі", "Пташка", яка співала українські пісні під час оборони Маріуполя, командири - "Волина", "Калина" і "Редіс".

Розповідаємо у фото, кого звільнили з російського полону під час обміну.

"Редіс"

"У нас все добре. Стан здоров'я - задовільний", - сказав Денис Прокопенко, командир полку "Азов", звертаючись до президента ввечері 21 вересня по відео.

П'ятьох командирів за результатами домовленостей з Росії привезли до Туреччини. Там вони мають перебувати до кінця війни під захистом турецького президента Реджепа Ердогана.

З Туреччини по відео зв'язку командири спілкувалися з Володимиром Зеленським.

Автор фото, скрін з відео Підпис до фото, Денис Прокопенко "Редіс" під час захисту Маріуполя

Після звільнення Денис Прокопенко відразу подзвонив дружині, яка зараз разом з іншими рідними азовців перебуває у Вашингтоні.

"По голосу начебто все добре. Але побачила, як він виглядає на брифінгу... Я рада, що він живий, але так картинка, яку я звикла бачити, яким він був ззовні… І те, як він зараз виглядає - я просто боюсь уявляти, що з ним там робили", - розповіла дружина Дениса Катерина Прокопенко в інтерв'ю виданню Голос Америки.

Востаннє Катерина розмовляла з чоловіком у травні. Вона готова летіти до нього першим рейсом, як тільки їй скажуть, де саме він. Зеленський пообіцяв, що командири зможуть бачитися з рідними.

Автор фото, скрін з відео Підпис до фото, "Редіс" після звільнення з полону

Автор фото, МВС Підпис до фото, Денис Прокопенко під час брифінгу

"Волина"

Серед звільнених командирів у Туреччині зараз командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський.

Саме під командуванням Сергія бригада морпіхів у Маріуполі з'єдналася з полком "Азов" і продовжила оборону міста.

Автор фото, "Азов" Підпис до фото, Командир "Азову" Денис Прокопенко і командир бригади морпіхів Сергій "Волина". Кадр з їхнього спільного відеозвернення з Маріуполя

"Волину" не впізнати", - сказав президент, звертаючись до Волинського.

Автор фото, Сергій Волина, фейсбук Підпис до фото, Президент з командиром морпіхів Сергієм Волинським

"Я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють", - сказав Волинський президенту.

Автор фото, скрін з відео Підпис до фото, Так "Волина" виглядає зараз

"Калина"

Заступник командира українського полку "Азов" Святослав Паламар після звільнення подякував бійцям, які зараз боронять Україну від Росії.

Автор фото, МВС Підпис до фото, Святослав Паламар після звільнення

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Фото "Калини" під час захисту "Азовсталі". Він неодноразово включався у телемарафон і розповідав про бої за Маріуполь

Під час оборони Маріуполя Святослав Паламар дав інтерв'ю ВВС.

Автор фото, скрін з відео Підпис до фото, Святослав Паламар "Калина" на заводі "Азовсталь". Травень, 2022

Також у Туреччині залишаться Денис Шлега, Олег Хоменко — командири з "Азовсталі".

"Піаніст"

Михайло Діанов - один із захисників "Азовсталі", який до останнього перебував у "фортеці" Маріуполя. 21 вересня його обміняли і визволили з полону.

У ЗМІ розлетілося фото, на якому боєць усміхається, попри важке поранення та металеві конструкції у руці.

Михайлу 42 роки. Він - професійний музикант, грав на фортепіано та гітарі.

Автор фото, Фото Дмитро Козацький "Орест" і МВС Підпис до фото, Михайло Діанов під час оборони Маріуполя і після звільнення з полону

"Орест"

Його називають "очима" "Азовсталі". Фотографії 26-річного Дмитра Козацького облетіли весь світ.

Він фільмував оборону Маріуполя, поранених бійців, понищене війною місто.

Автор фото, Фото з твітера - Thirteen Bitcoins та Kozatsky_D

20 травня повідомив на своїй сторінці в твіттері, що потрапив у полон.

Він дав дозвіл на публікацію своїх фото. Нещодавно серія його портретів бійців полку "Азов", здобула перемогу в категорії "Преса/Війна/Конфлікт" міжнародного конкурсу International Photography.

Автор фото, Дмитро Козацький Підпис до фото, Це фото назвали "Світло переможе"

"Орест" також привітав український гурт Kalush з перемогою на Євробаченні. Він співав "Стефанію" на "Азовсталі".

"Пташка"

Катерина Поліщук ("Пташка"), захисниця "Азовсталі", повернулась із полону росіян.

Автор фото, МВС Підпис до фото, "Пташка" повернулась з полону

21-річна Катерина з перших днів повномасштабного вторгнення приїхала до Маріуполя, де надавала допомогу пораненим.

Дівчина працювала медиком-добровольцем в організації "Госпітальєри".

Автор фото, Скрін з відео Підпис до фото, Катерина Поліщук співала українські повстанські пісня під час боїв за "Азовсталь"

Марʼяна Мамонова

Військовий медик Марʼяна Мамонова повернулась з полону. Жінка - на останніх місяцях вагітності.

У Маріуполі Марʼяна з бригадою лікарів рятувала військових і цивільних під нещадними обстрілами росіян. Саме тоді вона дізналася, що чекає на свою першу дитину.

Автор фото, Дмитро Лубінець Підпис до фото, Мар'яна під час обміну полоненими

Автор фото, ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБА Підпис до фото, Звільнені прикордонники. "Хлопці до останнього не знали, що вони їдуть додому. Змарнілі, але незламні. Далі - реабілітація, лікування і відпочинок", - розповіли у Держприкордонслужбі

Автор фото, witter.com/nizhna_zhinka/ Підпис до фото, Командир роти "Азову", Герой України Лев Пашко повернувся додому. Фото запостила його дружина

З полону росіян звільнили наймолодшого захисника "Азовсталі" — 19-річного парамедика Назарія "Грінку" Гринцевича.

Автор фото, Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов Підпис до фото, Назарій Гринцевич на волі

Всього обміняли 215 людей.

Ще тисячі українців залишаються у російському полоні.

Автор фото, Дмитро Лубінець Підпис до фото, Частина обміну відбулась у Чернігівській області. Серед звільнених з полону є поранені бійці під час вибуху в колонії в Оленівці