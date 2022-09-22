Росіяни вийшли на акції протесту проти мобілізації. Їх розігнали і побили
В Росії пройшли акції протесту проти оголошеної мобілізації та війни.
Демонстрації відбулися в 38 містах.
До учасників акцій силовики застосовували силу – протестувальників били кийками.
Людей затримували в Калінінграді, Архангельську, Самарі, Іркутську, Казані, Твері, Новосибірську, Якутську та інших містах РФ. Кількість затриманих перевищила тисячу людей.
21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Вона охопить 300 тисяч резервістів.