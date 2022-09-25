"Здатися в полон краще, ніж загинути від нашої зброї" - Зеленський звернувся до росіян

47 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян і закликав їх ухилятися від мобілізації, оголошеної російською владою.

"Оголошену Росією злочинну мобілізацію не випадково відразу ж назвали самі ж громадяни Росії "могилізацією". Могилізація. Російська влада чудово розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть - інших варіантів не передбачено", - сказав Зеленський у своєму щоденному зверненні російською мовою.

За його словами, російських командирів не хвилюють життя росіян, адже єдина їхня мета - набирати нових солдатів замість убитих, поранених, тих, які втекли або потрапили у полон.

Саме тому мобілізують усіх без розбору - і "молодих айтішників, які взагалі не служили", і "пенсіонерів, котрі служили хіба що в радянській армії", зазначив Зеленський.

Він закликав росіян ухилятися від мобілізації - або, якщо вони таки потраплять на війну, здаватися у полон українським військовим.

"Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від цієї злочинної мобілізації краще, ніж бути скаліченим і ще потім відповідати перед судом за участь у агресивній війні. Здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї", - сказав Зеленський і додав, що ці удари є абсолютно справедливими, оскільки Україна у цій війні захищається.

"А за що воює Росія? Кожен громадянин Росії знає, і нехай багато хто не визнає цього, але точно знає, що саме Росія несе зло", - додав президент.

Він пообіцяв росіянам, які здадуться у полон, три речі:

з ними поводитимуться цивілізовано, відповідно до всіх конвенцій;

ніхто в Росії не дізнається про обставини того, як вони потрапили в полон, і що здача була добровільною;

якщо вони не заходять повертатися до Росії в межах обміну, Україна це забезпечить.

"Україна зробить усе задля своєї перемоги. І кожен громадянин Росії має розуміти: жодні хитрощі окупантові не допоможуть. Я вам обіцяю", - підсумував своє звернення до росіян Зеленський.

Протести і втеча за кордон

Оголошена Путіним минулого тижня часткова мобілізація спровокувала протести у великих містах Росії, зокрема у Москві та Санкт-Петербурзі, у результаті яких заарештували сотні людей.

Також надходили повідомлення про те, що деяким із затриманих за акцію протесту у відділках поліції вручили повістки.

Також після оголошення мобілізації у країні почалася нова хвиля підпалів військкоматів.

Багато російських чоловіків вирішили тікати за кордон - зокрема на кордонах РФ з Грузією та Фінляндією утворилися кілометрові черги, а квитки на літаки за кордон були швидко розкуплені.