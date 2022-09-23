"Паспорт не питають, просто дають бюлетені". Як проходять псевдорефорендуми в окупації

51 хвилин(и) тому

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У двір зайшли озброєні люди і попросили паспорт у жінки, яка в цей час була там. Почекали, поки вона його винесла з дому і, у кузові машини провели голосування. Без жодної таємниці вибору, на очах у всіх жінка поставила галочку "За" в бюлетені.

Це історія з Луганська, де відбувся перший день псевдореферендуму за приєднання так званої "ЛНР" до Росії.

На окупованій росіянами території України - у захоплених районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей почали проводити "референдуми".

"Голосування" почалося 23 вересня і має тривати до 27-го. Голосують просто неба на лавках, у палатках, в автобусах, на дільницях та онлайн.

Поки очевидці розповідають про людей з автоматами, які ходять по домівках і примушують до волевиявлення, російській ЗМІ публікують відео танців на виборчих дільницях і радісного голосування за Росію.

Так званий референдум на окупованих територіях засудили більшість лідерів провідних країн світу та міжнародні організації.

В Україні та в інших державах вважають його юридично нікчемним і бутафорським.

Розповідаємо, як проходив перший день "голосування" в окупації.

Ходять по дворах

"Ви за вихід Запорізької області зі складу України, формування областю самостійної і держави і входження до складу Російської Федерації?". Три питання в одному, такий бюлетень роздавали виборцям у Севастополі.

У місті відкрили чотири дільниці для людей з чотирьох окупованих регіонів півдня та сходу України.

Для представників "ДНР" та "ЛНР" питання звучало так: "Ви за входження до складу Росії на правах суб'єкта Федерації?"

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Російські ЗМІ розповідають, що охочі можуть проголосувати на дільницях і вдома, для цього треба залишити заяву по телефону.

"Люди у військовій формі з автоматами та з урнами ходять по дворах разом з так званими "міжнародними спостерігачами. Погрожують, змушують голосувати, паспорт не питають, просто дають бюлетені", - так описує процес голосування херсонський телеграм-канал Новамедія з посиланням на людей з окупації.

У соцмережах поширюють відео, як у під'їзди заходять делегації зі списками у супроводі військових. У Генштабі ЗСУ кажуть, що окупаційна влада сформувала спеціальні озброєні загони, які ходять по квартирах і примушують людей голосувати.

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Автобус з автоматниками бачили у селах Каховського району. Як розповідають херсонські ЗМІ, автобус заїжджає у село, автоматники йдуть по будинках зі списками і примушують голосувати.

"У Скадовську на виборчі дільниці зганяють всіх, хто працює на окупаційних підприємствах та в організаціях. Також "члени комісій" з озброєними військовими їздять по місту, селам громади і пропонують людям проголосувати" ,— каже мер Скадовська Олександр Яковлєв.

Інформація про голосування під дулами автоматів надходили з Білозерки, Асканії-Нової, Великої Копані.

Херсонське видання МОСТ повідомило, що у Генічеську до участі у "референдумі" зганяли працівників комунальних підприємств. А голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розповів, що на референдум до Херсона людей завозять з Криму.

Російська окупацінйа влада заявляє про сотні відкритих дільниць для голосування. У деяких містах урни тримали просто на вулицях. Зазвичай це були прозорі пластикові коробки. Люди заповнювали документи і голосували на бордюрах, у палатках і в автобусах. За словами очевидців, поруч завжди були військові.

У Маріуполі обходять тих людей, які записувалися на отримання гуманітарної допомоги. Місцевих переконують, що назад дороги немає і всім, хто брав гуманітарку, доведеться голосувати, заявляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

На захопленій території Запорізької області місцевим за надання паспортних даних обіцяли грошову винагороду та побутові прилади, розповіли у Генштабі ЗСУ.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров каже, що в окупованому місті військові ходять по квартирах і підказують, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку.

Тим, хто не хоче голосувати і не виходить з дому, погрожують виламувати двері, розповідає про "референдум" на Луганщині голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Мешканка Луганська розповідає, як неочікувано проголосувала на порозі супермаркета без паспорта, а з іншим документом.

"Голосування проходило на тому самому складному столі, на якому лежала відомість. Уся черга стояла за моєю спиною, а працівники виборчої комісії були переді мною. У такій ситуації відповісти щось, крім "ТАК", було дуже складно", - розповіла жінка ВВС.

На час проведення "референдуму" обмежили виїзд жителям більшості окупованих населених пунктів. У місті Старобільськ людям взагалі заборонили залишати місто до 27 вересня.

Автор фото, STRINGER/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Дільниця в автобусі у Луганську

Люди проти

Відкрито виступати проти референдуму в окупації небезпечно, розповідають мешканці Херсона.

Українська влада закликає жителів окупованих територій ігнорувати "референдум", не відкривати двері і триматися по далі від місць, де їх проводять.

"Закликаю українських громадян, які, на жаль, перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участі в референдумі, ігнорувати його, не йти. І тим самим допомогти українській армії і допомогти собі", - заявила міністерка з питань ТОТ Ірина Верещук.

Автор фото, facebook.com/snigurivka.rada/ Підпис до фото, Мешканці Снігурівки вийшли на протест проти референдумів

Центр національного спротиву також закликає мешканців регіону евакуюватись з ТОТ і попереджає, що "референдуми" потрібні Росії для мобілізації.

Люди, які виїхали з окупації, записують відеозвернення, щоб підтримати тих, хто залишився там, і кого змушують голосувати.

"Вони зруйнували наш дім. Зараз вони намагаються від'єднати наші території і провести там квазіреферндуми. Я проти цієї ідеї і цих референдумів", - говорить у Костянтин Величко з Маріуполя. Його звернення опублікував телеграм канал Андрющенко-time, який веде радник мера Маріуполя.

Переселенці зі Снігурівки - райцентру на Миколаївщині, який контролюють російські військові - вийшли на мітинг проти псевдореферендуму.

"Більшість 80 населення Снігурівки було змушене покинути домівки, а наших рідних, які залишились — під дулами автоматів тепер будуть змушувати брати участь у параді абсурду під назвою "референдум"… Снігурівщина завжди була, є і буде невід'ємною частиною Миколаївської області та України!", - заявили на мітингу.

Тим часом СБУ каже, що ідентифікувала понад 4 тис. осіб, яких росіяни планували залучити до організації псевдореферендуму у Запоріжжі. Серед них - більше 1 тис. російських силовиків з росгвардії, воєнної поліції та російського МНС.

За даними СБУ, для контролю людей на голосуванні планували залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм.

Голосували за "Росію"

Зовсім іншу картину голосування показували російські ЗМІ - усміхнені люди з російськими прапорами, довжелезні черги на дільницях і танці "виборців" під "Мою весну на хуторок".

Жителі Запорізької області розповідали російським "РИА Новости", як пов'язують із референдумом надії на краще майбутнє.

"Це буде захист. Якби вся Україні увійшла до складу Росії, це буде великий захист", - говорила в інтерв'ю російським державним каналам українка Лариса Бабенко. Вона голосувала у Хабаровську.

Автор фото, MOSCOW NEWS AGENCY Підпис до фото, Псевдоголосування у Москві

Крім окупованих областей України та анексованого Криму, так псевдоголосування організували у багатьох регіонах Росії - у Москві, Ростові, Хабаровську, Єкатеринбурзі.

Після першого дня референдуму окупаційна влада підбиває підсумки явки - на захопленій частині Херсонщини "голосувати" прийшли 15,31%, у "ЛНР" - 21%.

А російські можновладці будують прогнози, скільки часу займе перехід українських областей у правове поле РФ.

У ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії у відповідь на мобілізацію і "референдуми". Лідери країн G7 заявили, що ніколи їх не визнають.