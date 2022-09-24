Символ тортур. Поліція офіційно встановила, чия понівечена рука шокувала Україну та світ

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Олександр Грехов Підпис до фото, Малюнок Олександра Грехова руки військового також став символом

Голова слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що слідчі офіційно встановили чоловіка, фото понівеченої руки якого із синьо-жовтою стрічкою шокувало Україну та світ та стало символом тортур в Ізюмі.

(На фото руки ви можете подивитись за цим посиланням. Обережно, воно може засмутити)

"Фото, яке поширилося по світу з масового поховання в Ізюмі. Впізнано. Слідчі провели додатковий огляд тіла в морзі із залученням судового медичного експерта. Це військовослужбовець. Його по татуюванню впізнала дружина", - повідомив Болвінов.

За його словами, після офіційного впізнання тіло передали родині для належного поховання.

У перші дні після звільнення Ізюма та початку ексгумації тіл у місці масового поховання Україну та світ шокувало фото руки з синьо-жовтою стрічкою.

Вона стала символом незламності українців та тортур росіян. Її поширювали тисячі користувачів у всьому світі. Фото руки з браслетом облетіло світові ЗМІ.

Автор фото, Офіс президента

Згодом Оксана Сова з Нікополя на Дніпропетровщині розповіла, що рука з браслетом з могили в Ізюмі - це її чоловік Сергій.

Жінка заявила, що впізнала чоловіка і по браслету, і по татуюваннях.

Сергій Сова воював в АТО з 2014 року. Був демобілізований, а 24 лютого 2022 року знову пішов на війну. У складі механізованої бригади "Холодний Яр" він воював на Харківському напрямку.

Після 19 квітня з ним зник зв'язок. "Він мені сказав, що за 3−4 дні до цього їх накривала авіація росіян, артилерія та танки йшли на них… чоловік казав, що є наказ стояти до кінця, то ж робитиме це. Але наскільки їх вистачить, невідомо. Після того зв'язок обірвався", - розповіла Оксана Сова в інтерв'ю виданню Факти.

5 місяців вона шукала свого чоловіка. А потім побачила фото з Ізюму.

Автор фото, Газета "Факти" Підпис до фото, Родина загиблого

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"Я впізнала свого чоловіка за татуюваннями, тому що на тілі були великі зображення — це голова сови, зображення черепа, самурай з китайськими ієрогліфами. Навіть витатуйоване ім'я доньки залишилось на руці", - розповідає жінка.

Жовто-сині браслетики, каже Оксана, подарували діти - син Марат і донька Еліна.

"Він заслужив, аби його гідно поховали. Ми так довго на нього чекали", - каже Оксана.

В Ізюмі вже завершили ексгумацію тіл на місці масового поховання, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

16-23 вересня з місця масового захоронення у лісі біля міста Ізюм ексгумували 447 тіл загиблих.

Із могил дістали 447 тіл загиблих. З них 215 жінок, 194 чоловіка, 5 дітей, а також 22 військовослужбовці. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити.

У багатьох військовослужбовців у могилі були сліди тортур, у декого зв'язані руки.

У поліції не повідомили, чи знайшли сліди тортур на тілі Сергія Сови.