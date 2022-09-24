"Я вистрілив їй у потилицю". Зірка "Рівердейлу" отримав довічний термін за вбивство матері

15 хвилин(и) тому

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Канадський актор Раян Грентем отримав довічний термін за вбивство своєї матері Барбари Вейт.

Вбивство сталося 2020 року. 24-річний Грентем зізнався, що вистрілив матері в потилицю, коли вона грала на піаніно в їхньому будинку на північ від Ванкувера.

Прокуратура заявила, що він також планував вбивство прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Найбільшу популярність Раян Грентем отримав за роль у серіалі "Рівердейл". Він також брав участь у зйомках серіалів "Надприродне", "Я-зомбі" та ще 33 фільмах.

"Я вбив свою матір"

На засіданні суду показали відео, зняте за кілька годин після вбивства. На ньому Грентхем зізнається у скоєному: "Я вистрілив їй у потилицю. За кілька хвилин вона дізналася б, що це був я".

Впродовж кількох годин після вбивства він пив пиво і курив марихуану. Він поклав в автівку три пістолети, боєприпаси та 12 коктейлів Молотова, які зробив власноруч, а також речі для кемпінгу та вказівник до резиденції Джастіна Трюдо у котеджі Рідо.

Актор проїхав приблизно 200 кілометрів, а потім розвернувся і поїхав до поліцейської дільниці у Ванкувері, де заявив офіцеру: "Я вбив свою матір".

Суд також дізнався, що Грентем розглядав можливість скоєння акту масового насильства на мосту Лайонс-Гейт у Ванкувері або в університеті Саймона Фрейзера, де він навчався.

Як повідомили Deadline правоохоронці Ванкувера, Раян Грентем перебуває під вартою останні два з половиною роки і з моменту арешту бере участь у програмі психічного здоров'я.

Під час судового розгляду його адвокати стверджували, що він боровся з тривогою та клінічною депресією, а за кілька місяців до того, як убив свою матір, висловлював бажання накласти на себе руки і завдати шкоди іншим людям.

Суддя назвала цю справу трагічною, несамовитою й такою, що руйнує життя. Перші 14 років ув'язнення Раян не матиме права на умовно-дострокове звільнення.