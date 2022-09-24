Росія проводить "референдуми" на окупованих територіях. Як це виглядає

1 година тому

На окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 23-27 вересня відбуваються квазіреферендуми про приєднання до РФ.

"Голосують" на новостворених виборчих дільницях, за місцем проживання, а десь - навіть "онлайн".

Так званий референдум засудили більшість лідерів провідних країн світу та міжнародні організації.

В Україні та в інших державах вважають його юридично нікчемним і бутафорським.