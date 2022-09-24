Росія проводить "референдуми" на окупованих територіях. Як це виглядає
На окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 23-27 вересня відбуваються квазіреферендуми про приєднання до РФ.
"Голосують" на новостворених виборчих дільницях, за місцем проживання, а десь - навіть "онлайн".
Так званий референдум засудили більшість лідерів провідних країн світу та міжнародні організації.
В Україні та в інших державах вважають його юридично нікчемним і бутафорським.
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