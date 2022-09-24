Іран має негайно припинити постачати зброю Росії, яка вбиває українців - МЗС

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Модель іранського безпілотника Mohajer-6 на виставці "Армія-2022" у Підмосков'ї. Сьогодні такий збили і виловили у морі українські військові

Дипломатична напруга між Іраном та Україною зростає. Україна вже позбавила акредитація посла Ірану та звинуватила країну у вбивстві українців через постачання дронів Росії.

24 вересня Іран відреагував на покарання іранського посла, проте не згадав постачання зброї Росії.

Тегеран просто шкодує про рішення України погіршити відносини через повідомлення про постачання іранських безпілотників Росії, йдеться у заяві пресслужби іранського МЗС.

Там у проблемах звинуватили "третю сторону".

Представник міністерства Насер Канаані закликав Україну "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

У відповідь на це речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі ВВС News Україна 25 вересня заявив, що "єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі".

"Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною", - заявив речник МЗС.

При цьому Київ звинуватив Тегеран у вбивстві українців.

"Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив", - заявив Олег Ніколенко.

24 вересня радник голови ОП Михайло Подоляк назвав Іран "дном цивілізації" через постачання зброї Росії.

Дипломатична війна через дрони

23 вересня Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві у відповідь на постачання іранських озброєнь Росії.

За останні кілька тижнів Україна збила вже більше десятка іранських безпілотників, які Іран передав Росії.

За допомогою них РФ завдала суттєвих збитків ЗСУ і цивільній інфраструктурі, є загиблі мирні мешканці.

До МЗС викликали тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні, якому заявили, що постачання іранського озброєння Росії суперечить публічній позиції керівництва Ірану щодо нейтралітету, поваги до суверенітету та цілісності України.

В МЗС назвали постачання іранської зброї Росії недружнім актом.

"У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві", - йдеться в заяві.

Посол Ірану і так не присутній в Україні, тому фактично йому буде закритий в'їзд на майбутнє.

23 вересня українські військові збили щонайменше сім російських безпілотників іранського виробництва, якими російські військові атакували Одесу.

Раніше Іран заперечував постачання дронів Росії.

Збиті дрони

Вдень 23 вересня на східному та південному напрямках росіяни атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Про це повідомило у фейсбуку Командування повітряних сил ЗСУ.

Автор фото, Олександр Завітневич

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"Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

В Одесі дрони спричинили руйнування і загибель цивільної людини.

Вже більше тижня військові звітують про атаки та збиття дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який росіяни маркують як "Герань-2".

Володимир Зеленський доручив МЗС підготувати реакцію на дії Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності України, повідомив речник президента Сергій Нікіфоров. За його словами, дані розвідки та журналістів про застосування іранських безпілотників остаточно підтвердилися.

"Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. Це - кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоров'я громадян України", - відзначив він.

Нікіфоров нагадав, що керівництво Ірану публічно неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.

Потім українські зенітники також вперше збили ударний безпілотник Mohajer-6 іранського виробництва. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, і проілюстрували заяву відео зі збитим дроном.

"Mohajer-6" призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Автор фото, ЗСУ Підпис до фото, Збитий Mohajer-6

Він може нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

За даними ЗСУ, початок виробництва цього БпЛА припадає на 2017 рік.

"Mohajer-6" має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість - 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.

Раніше експерти оцінювали кількість переданих Іраном дронів Росії у кілька сотень. Але їхнє активне використання Росією свідчить, що вона має великих запас цих машин.

Відомий волонтер Тарас Чмут вказував, що ці дрони завдають суттєвих втрат у техніці ЗСУ. Їх збивають зенітними установками.

23 вересня радник голова ОП Олексій Арестович вказав, що ці дрони збивають також з ПЗРК "Ігла".