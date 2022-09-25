Річковий флот на Дніпрі отримав перші сучасні катери SHERP

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Скрін відео командування Об'єднаних Сил ЗС України

Київський річковий дивізіон почав отримувати перші сучасні катери для розбудови флоту на Дніпрі та оборони столиці з північного напрямку.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв показав тренування дивізіону річкових катерів, серед яких видно десантні катери SHERP the SHUTTLE, вказує портал Мілітарний.

Компанія SHERP має українське коріння з розвиненими зв'язками у Північній Америці. Вона розробила сучасні всюдиходи, які вже є у використанні ДСНС.

Початково SHERP the SHUTTLE був призначений для швидкої доставки по воді двох всюдиходів.

Українські військові установили на катер два великокаліберні кулемети "Browning M2", вказує Мілітарний.

На відео військових видно, що катери в строю і особовий склад вже опрацьовує десантування на Дніпрі.

Раніше для створення дивізіону мобілізували цивільні неспеціалізовані судна.

Флот на Дніпрі

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ВВС News Україна ще в середині літа детально писала про створення військового річкового флоту на Дніпрі. Тоді очікувалась передача від США Україні кількох десятків бойових одиниць для зміцнення річкового флоту та його розбудови. А також купівля в українських виробників.

Влітку українські військові повідомили, що після оборони Києва від російського нападу з Білорусі вони терміново почали створювати річковий флот на Дніпрі.

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа тоді вказував, що перший дивізіон створили саме для підсилення оборони Києва на річці на випадок повторного наступу на столицю.

На північ від столиці на Дніпрі розташоване київське водосховище, з Білорусі в Україну витікають і Дніпро, і через Чорнобильську зону повноводна Прип'ять.

У розмові з ВВС News Україна керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вказував, що річковий флот у Києві - це серйозне посилення оборонних можливостей з півночі.

"Ця потреба стала зрозумілою внаслідок битви за Київ. Якби в нас тоді був хоча б дивізіон, то ми б могли ефективніше діяти під час оборони з півночі, оборонятись у тому числі з води", - впевнений Тарас Чмут.

Тренування десанту

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв вже перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання завдань у північній операційній зоні.

"Цей дивізіон було створено задля забезпечення підтримки військ у прирічкових операційних районах", - йдеться у заяві військових.

Автор фото, Мілітарний - командування Об'єднаних Сил ЗС Україн

Там показали тренування висадки десанту "з метою оволодіння важливими районами узбережжя для сприяння військам, що наступають з іншого напрямку для знищення підрозділів противника".

За легендою тренування, спершу на берег висаджуються передові загони, які захоплюють визначені рубежі. Слідом за ними у швидкому темпі висаджується основний десант, висадка якого забезпечується силами оперативного прикриття.

Вони знешкоджують умовну протидесантну оборону противника та здійснюють рішучий наступ на березі.

Раніше у розмові з ВВС News Україна експерти вказували, що річковий флот на Дніпрі буде не тільки захищати столицю, а й виконувати завдання по всій протяжності річки.

Також вони прогнозували, що річковий флот може брати участь у звільненні від росіян окупованого Херсона.

За планом ЗСУ, річкові сили матимуть дві бази - одну на Київщині, а іншу південніше.

Детальніше про розвиток річкового флоту на Дніпрі читайте у статті "Флот на Дніпрі. Як моряки оборонятимуть Київ і звільнятимуть Херсон".