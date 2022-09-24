Масові протести в Ірані. США придумали, як допомогти противникам режиму

42 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Протести в Тегерані супроводжувалися підпалами

У США заявили, що послаблюють свої санкції у сфері інтернет-послуг, доступних в Ірані, на фоні жорстокого придушення протестів у країні іранською владою.

Це роблять для того, щоб в іранців було більше можливостей користуватися інтернетом та мати доступ до інформації, нецензурованої іранським урядом, підкреслили в американському мінфіні.

Новий документ, що описує послаблення санкційних обмежень на роботу американських технічних компаній в Ірані, американський мінфін опублікував у п'ятницю.

"Ми хочемо допомогти переконатися, що людей в Ірані не триматимуть в ізоляції та невіданні", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Представники США оголосили про послаблення санкцій після того, як іранська влада в четвер тимчасово відключила інтернет у багатьох частинах країни, поки поліцейські жорстоко придушували бурхливі протести у великих містах.

Антиурядові протести, викликані смертю 22-річної студентки Махси Аміні, яку арештували через неправильне носіння хіджабу, тривають більше тижня. За цей час, за інформацією офіційних ЗМІ, загинуло щонайменше 35 людей.

Автор фото, ERDEM SAHIN/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Підпис до фото, Протести тривають уже більше тижня

За повідомленнями іранських ЗМІ, президент Ібрагім Раїсі в суботу закликав "рішуче боротися з тими, хто виступає проти безпеки та спокою в країні".

У Тегерані та інших великих містах за останні дні пройшли і демонстрації в підтримку уряду.

Які санкції послаблює США

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Влада США вважає, що завдяки послабленню санкційних обмежень в іранців з'являться інструменти, що дозволяють обходити цензуру та ховатися від стеження з боку влади.

Але завадити повсюдному блокуванню доступу в інтернет іранською державою, як це сталося минулого тижня, ці заходи не допоможуть.

"Поки хоробрі іранці виходять на вулиці, щоб висловити протест проти смерті Махси Аміні, США подвоюють свої зусилля з донесення потоків вільної інформації до людей в Ірані", - заявив представник мінфіну США Воллі Адеємо.

США і раніше робили винятки із санкцій, щоб забезпечити вільніший доступ до інтернету в Ірані. Але в п'ятницю мінфін опублікував оновлений варіант всього документу - ліцензії, що описує транзакції з Іраном у сфері комунікацій.

Нова ліцензія звільняє з-під санкцій соцмережі для відеоконференцій, а також поширює доступ до хмарних сервісів, які потрібні для роботи VPN, що дозволяють користувачам обходити локальні обмеження та зберігати конфіденційність в інтернеті.

За новою ліцензією, в Ірані як і раніше дозволена робота творців антивірусних та антитрекінгових програм.

У відповідь на твіт держсекретаря США Ентоні Блінкена про послаблення санкцій з'явилась і відповідь від підприємця-мільярдера Ілона Маска: "Запускаю Starlink".

Автор фото, Twitter

Глобальна супутникова система Starlink, якою володіє компанія Маска SpaceX, забезпечує високошвидкісним широкосмуговим інтернетом ті місця, де він ненадійний, дорогий чи недоступний.

За словами представників мінфіну, обладнання для Starlink у новій ліцензії не прописано, але він може подати заявку в міністерство на використання технології для роботи в Ірані.

Чому в Ірані спалахнули протести

Бурхлива хвиля протестів, які переросли в безлад, триває по всьому Ірану вже восьмий день. За повідомленнями державних ЗМІ, загинуло вже 35 людей.

Протести почалися через смерть 22-річної Махси Аміні, яку затримала поліція моралі через неправильне носіння хіджабу.

Невдовзі після затримання Аміні, студентка курдського походження, впала в кому і через три дні померла в лікарні. За версією влади, смерть трапилась через зупинку серця.

Але родичі Аміні кажуть, що проблем із серцем у неї ніколи не було. За словами свідків, жінку били в автозаку й потім у поліцейському відділку.

Автор фото, MAHSA AMINI FAMILY Підпис до фото, Махса Аміні (фотографія з сімейного архіву)

Протести почалися на наступний день після смерті Махси. Жінки, які прийшли на її похорон, почали знімати хіджаби в знак протесту та скандувати "смерть диктатору".

Після цього люди стали виходити на демонстрації по всій країні, особливо масово - в курдських регіонах. Демонстранти блокували вулиці, кидали в силовиків каміння, підпалювали поліцейські машини та сміттєві баки й скандували антиурядові гасла. Жінки спалювали хіджаби та обрізали собі волосся.

Поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом та гумовими кулями, також є повідомлення про стрілянину поліцейськими бойовими кулями по демонстрантах.