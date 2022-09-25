Перше фото надгробної плити на могилі Єлизавети II

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Royal Collection Trust/Dean and Canons of Windsor Підпис до фото, Чорний надгробний камінь встановлений у підлозі меморіальної каплиці Георга VI, де у понеділок поховали королеву

Букінгемський палац опублікував перше зображення надгробної плити на могилі королеви Єлизавети II у Віндзорі.

Чорний надгробний камінь встановлений у підлозі меморіальної каплиці Георга VI, де у понеділок поховали королеву.

Камінь вигравіюваний на згадку про королеву, її батьків та покійного чоловіка, герцога Единбурзького.

Він замінить попередню плиту, присвячену Георгу VI та королеві-матері.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Нова надгробна плита замінила ось цю, встановлену на честь матері та батька Єлизавети II

На новій надгробній плиті тепер написано "Георг VI 1895-1952" та "Єлизавета 1900-2002", у центрі - металева зірка з підв'язками, а потім "Єлизавета II 1926-2022" та "Філіп 1921-2021".

Усі чотири члени королівської сім'ї були членами Ордену Підв'язки, найстаршого лицарського ордену у британській системі нагород. Цей лицарський орден походить від середньовіччя, до нього належать монарх та інші високопосадовці, зокрема колишні прем'єр-міністри та воєначальники.

Плита ручної роботи виготовлена ​​з бельгійського чорного мармуру з латунними літерами.

Представники громадськості матимуть змогу за невелику плату відвідати каплицю з четверга.