Перше фото надгробної плити на могилі Єлизавети II
Букінгемський палац опублікував перше зображення надгробної плити на могилі королеви Єлизавети II у Віндзорі.
Чорний надгробний камінь встановлений у підлозі меморіальної каплиці Георга VI, де у понеділок поховали королеву.
Камінь вигравіюваний на згадку про королеву, її батьків та покійного чоловіка, герцога Единбурзького.
Він замінить попередню плиту, присвячену Георгу VI та королеві-матері.
На новій надгробній плиті тепер написано "Георг VI 1895-1952" та "Єлизавета 1900-2002", у центрі - металева зірка з підв'язками, а потім "Єлизавета II 1926-2022" та "Філіп 1921-2021".
Усі чотири члени королівської сім'ї були членами Ордену Підв'язки, найстаршого лицарського ордену у британській системі нагород. Цей лицарський орден походить від середньовіччя, до нього належать монарх та інші високопосадовці, зокрема колишні прем'єр-міністри та воєначальники.
Плита ручної роботи виготовлена з бельгійського чорного мармуру з латунними літерами.
Представники громадськості матимуть змогу за невелику плату відвідати каплицю з четверга.