Звільнена з полону Мар’яна Мамонова народила

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Телеграм Кирила Тимошенка

Мар'яна Мамонова, яку повернули нещодавно з російського полону, народила доньку. Про це повідомили у телеграмі Асоціації родин захисників "Азовсталі".

"У ніч на 25 вересня у Луцькому перинатальному центрі Мар'яна Мамонова народила донечку! Дівчинка народилася близько 4-ї ранку із вагою 3250 грамів, зростом 57 см", - йдеться у повідомленні.

За словами рідних, мама з дитиною почувають себе добре.

Автор фото, Асоціація родин захисників "Азовсталі"

Народження дитини прокоментував і заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Вже тоді (після звільнення полонених. - Ред.) президент сказав, що насправді додому повернулося більше українців. Тож сьогодні вітаємо родину з новою Українкою!", - написав Тимошенко в телеграмі.

Марʼяна Мамонова із дитинства мріяла бути лікарем, і її мрія збулася - дівчина стала військовим медиком і поїхала на службу у Бердянськ.

Війна з Росією заскочила її "на нулі" у Маріуполі. Разом зі своєю бригадою лікарка рятувала військових і цивільних під нещадними обстрілами росіян. Саме тоді вона дізналася, що чекає на свою першу дитину.

"Вона ще не знала на той час, що сама ходить з дитинкою, але вона рятувала інші життя", - розповідала її мати Оксана Черепушко в інтерв'ю ВВС.

Коли стало зовсім гаряче, дівчина із товаришами та десятками цивільних тривалий час переховувалася на металургійному комбінаті ім. Ілліча. Однак у квітні Марʼяну та частину її бригади захопили у полон кадирівці.

21 вересня її повернули додому в рамках обміну військовополонених.