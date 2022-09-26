У Росії розстріляли начальника призовної комісії. Він в реанімації

1 година тому

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В Усть-Ілімську Іркутської області Росії чоловік відкрив стрілянину у військкоматі. За даними місцевої влади, важко поранений начальник призовної комісії. Минулого тижня в Росії оголосили часткову мобілізацію.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв підтвердив, що в області "відбулася надзвичайна подія": "В Усть-Ілімську молодик влаштував стрілянину у військкоматі".

За словами губернатора, військком "перебуває в реанімації, у вкрай тяжкому стані". "Я дав доручення посилити заходи безпеки", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Очевидець стрілянини у військкоматі розповів РБК про те, що сталося так:

"Сьогодні приблизно об 11:40 прийшли у військкомат, віддали документи. О першій годині військком повів частину до актової зали, почав розповідати про ситуацію в країні, про те, що він виконує волю держави і все таке. Потім підскочив стрілець, підійшов до нього, сказав: "Зараз усі поїдемо додому", і вистрілив у військкома. Я впав на підлогу. Після другого пострілу я побіг. Зараз я перебуваю в СК".

Стрільця затримали. На відео, поширеному в соцмережах, він представляється 25-річним місцевим мешканцем, безробітним.

Слідчий комітет підтвердив інформацію про того, хто стріляв, і повідомив про порушення кримінальної справи за статтями "посягання на життя співробітника правоохоронного органу" та "незаконне носіння зброї".

У пресслужбі управління Росгвардії по регіону заявили Інтерфаксу, що той, хто стріляв, не був законним власником зброї.

Інциденти у російських військкоматах

Після того як президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію, в країні почалася нова хвиля підпалів військкоматів та адміністративних будівель.

Всього за чотири дні, що пройшли після оголошення мобілізації, повідомлення про підпали та спроби підпалів прийшли щонайменше з десяти російських регіонів, зокрема з Красноярського та Хабаровського краю, Калінінградської, Волгоградської, Оренбурзької, Амурської та Ленінградської областей, Башкирії, Мордовії та міста Ломоносова, який є адміністративною частиною Петербурга.

Це вже друга хвиля підпалів військкоматів. Перша розпочалася майже одразу після вторгнення Росії до України 24 лютого. Пік підпалів був зафіксований у травні.