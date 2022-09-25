Ірина Верещук: "Цей "референдум" ми ніколи не визнаємо"

39 хвилин(и) тому

Ні світ, ні Україна ніколи не визнають "референдуми" на окупованих територіях. Таке переконання в інтерв'ю BBC News Україна висловила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей 23-27 вересня проходять "референдуми" щодо приєднання до Росії. Віцепрем'єрка впевнена, що всі причетні до цих подій обов'язково понесуть покарання.

Журналісти BBC News Україна зустрілися з Іриною Верещук у польському Жешуві. Там вона відвідала медичний хаб в Ясенці, за 100 кілометрів від українського кордону. Сюди з України евакуюють поранених військових та цивільних.