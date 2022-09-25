Шоу не буде: у Польщі обурені заявами еск-учасника Pink Floyd про війну в Україні

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Польські концерти співзасновника Pink Floyd Роджера Вотерса скасовані на тлі скандалу із його коментарями про війну в Україні.

Організатори концертів, Live Nation Poland, підтвердили, що концертів не буде, проте не назвали причини.

Суперечка почалася із відкритого листа Вотерса до дружини українського президента Олени Зеленської.

У ньому британський рок-музикант написав, що "крайні націоналісти" в Україні "скерували вашу країну на шлях до катастрофічної війни".

Він звинуватив українського президента Володимира Зеленського в тому, що той не виконав свою передвиборчу обіцянку принести мир на Донбас. При цьому музикант жодним словом не згадав про відповідальність Росії за війну.

У відповідь Олена Зеленська написала у Твіттер, що саме Росія вторглася до України і зараз руйнує міста та вбиває цивільних.

"Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться", - відповіла Олена Зеленська британському рок-музиканту.

"Роджер Вотерс, вам варто просити миру в президента іншої країни", написала дружина українського президента.

Автор фото, Олена Зеленська/Twitter

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Після появи відкритого листа Вотерса про Україну, Лукаш Вантух, депутат міської ради Кракова, одного із польських міст, де було заплановано концерт колишнього учасника Pink Floyd, закликав бойкотувати його.

"Така подія була б ганьбою для нашого міста. Нехай співає в Москві", - заявив він.

Згодом міськрада польського міста розробила проєкт рішення про визнання Вотерса персоною нон грата. Голосування за цю постанову має відбутися 28 вересня.

"Беручи до уваги злочинний напад Росії на Україну, а також дедалі більшу кількість воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, подробиці яких стають відомими, міська влада висловлює обурення висловлюваннями пана Роджера Вотерса стосовно російського вторгнення в Україну", - йдеться у проєкті постанови міської ради Кракова.

Сам Вотерс, який нині перебуває у турне в США, відповів у Фейсбук: "Лукаш Вантух, дайте спокій", посилаючись на рядок із легендарної пісні Pink Floyd "Another Brick in the Wall".

Музикант також заперечив, що він або його команда ініціювали скасування концертів та звинуватив польського політика у "драконівській цензурі" його творчості.

Речник Tauron Arena, де мав проходити концерт Роджера Вотерса у Кракові, відповідаючи на запитання ВВС про те, чи пов'язано скасування із коментарями музиканта щодо України, заявив "жодних коментарів".

Від самого початку російського вторгнення Польща є одним із найвідданіших партнерів України, допомагаючи великою кількістю зброї, ініціюючи жорсткі санкції проти Росії у ЄС, а також прийнявши найбільшу кількість біженців - за оцінками ООН, тимчасовий захист у цій країні отримали близько 1,4 млн українців.

Інший співзасновник Pink Floyd, Девід Гілмор, має кардинально іншу позицію щодо війни Росії проти України.

У квітні учасники легендарного британського рок-гурту Pink Floyd возз'єдналися вперше майже за 30 років, щоби записати пісню на підтримку України з музикантом Андрієм Хливнюком.

Автор фото, Parlophone Records/Pink Floyd (1987) Limited Підпис до фото, Обкладинка синглу

Девід Гілмор і Нік Мейсон, два незмінні учасники гурту, які грали в її складі на піку популярності, об'єднали зусилля з композитором, сценаристом і режисером Нітіном Соуні та бас-гітаристом Гаєм Праттом, записавши пісню Hey Hey Rise Up!

Музиканти використали вокал українського виконавця, учасника гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка з опублікованого в інстаграмі кліпу, де він виконує на Софійській площі в Києві пісню "Ой у лузі червона калина".

Пісня стала справжнім хітом серед українців і символом майбутньої перемоги. Останній рядок із цієї пісні і дав назву новому треку Pink Floyd.

За словами Девіда Гілмора, дружина його сина є українкою, а онуки - наполовину українці, що дозволило йому краще зрозуміти причини війни в Україні.