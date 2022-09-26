Стрілянина в школі в Росії: 13 загиблих, понад 20 поранених

26 вересня 2022, 08:56 GMT Оновлено: 4 хвилин(и) тому

Автор фото, СКР

За останніми даними, 13 людей загинули і 21 людина отримала поранення та травми внаслідок стрілянини в школі №88 Іжевська в Росії.

За інформацією Слідчого комітету Росії, серед загиблих семеро дітей. Раніше повідомлели про 9 загиблих, серед яких двоє охоронців, два вчителі та п'ятеро дітей.

Серед поранених - 14 дітей та семеро дорослих.

Автор фото, СКР Підпис до фото, Російські чиновники опублікували відео з класу, де відбулася стрілянина

Стрілець наклав на себе руки, повідомили в МВС.

"Наразі поліцейськими виявлено тіло чоловіка, який відкрив стрілянину. За наявними даними, він наклав на себе руки", - заявили в пресслужбі відомства.

Повідомлення про стрілянину у школі з'явилися вранці у понеділок у російських телеграм-каналах.

За інформацією російських ЗМІ, стрілянина розпочалася під час уроку - невідомий чоловік у чорному костюмі увірвався до класу та відкрив стрілянину.

Голова Удмуртії Олександр Бречалов, який прибув на місце події, повідомив, що в результаті стрілянини загинув охоронець, є жертви серед дітей.

"В Удмуртії сьогодні трагедія в Іжевську в школі 88. Поки невстановлена ​​людина проникла до школи, вбила охоронця, це вже відомо. Є жертви серед дітей і поранені", - повідомив Бречалов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз в освітньому закладі завершилася евакуація.

"Весь периметр оточений, зараз працюють ФСБ, Росгвардія, слідчі органи на об'єкті", - повідомив він.

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн написав у своєму телеграм-каналі, що людина, яка влаштувала стрілянину в школі в Іжевську, була озброєна двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.