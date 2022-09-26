Як мобілізація в Росії вплине на ситуацію на фронті

48 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, З першого дня оголошення "часткової" мобілізації Росію стали покидати тисячі чоловіків, які не хочуть вирушати на фронт

У Володимира Путіна можуть виникнути труднощі зі створенням ефективних бойових підрозділів для війни в Україні з мобілізованих росіян, пише Financial Times з посиланням на офіційних осіб у Києві та військових експертів.

Українські та західні аналітики не вірять, що Росії швидко вдасться використати насильно мобілізованих новобранців, з невеликим чи нульовим досвідом, для підвищення наступального потенціалу.

Проте "часткова мобілізація" вимагатиме від України використовувати більше живої сили та озброєнь, щоб повернути захоплені території та виграти війну.

"Звичайно, це [мобілізація у Росії] погана новина для нас. Навіть якщо російські призовники не мають мотивації, у них буде зброя", - цитує Financial Times бійця територіальної оборони України.

Київ очікує, що новобранці з'являться на передовій протягом найближчих шести тижнів. На думку бригадного генерала Олексія Громова, члена генштабу України, Росія спочатку направить призовників до свого кордону, щоб звільнити раніше дислоковані там частини регулярної армії.

На другому етапі, на його думку, Росія прагнутиме створення нових "об'єднаних військових формувань" в артилерійських та ракетних частинах, однак, оскільки серед новобранців майже немає військових фахівців, цей процес займе багато часу.

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Один з варіантів - відправити людей у ​​піхоту, щоб поповнити розбиті підрозділи на передовий. Однак там новобранці без досвіду та мотивації будуть не дуже ефективними", - вважає Дара Массікот, старша дослідниця американського аналітичного центру Rand Corporation.

На її думку, ще одним варіантом може бути відправлення першої хвилі мобілізованих на менш складні завдання далеко від лінії фронту на окупованих територіях, щоб звільнити інші російські бойові сили. Такі завдання можуть передбачати матеріально-технічне забезпечення або чергування на контрольно-пропускних пунктах.

"Росія розриватиметься між відправкою ненавчених та непідготовлених призовників на лінію фронту, щоб підтримати свої сили, та необхідністю витратити час для підготовки новобранців", - вважає високопоставлений західний чиновник.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Кремль має намір мобілізувати 300 тис. осіб з 25 млн військовозобов'язаних громадян, але аналітики кажуть, що ця кількість буде набагато вищою.

Загальна чисельність військ України, де оголошено повну мобілізацію, становить від 700 тис. до 1 млн людей.