Мобілізація у Росії: застрелили військкома, розлючений Дагестан, заклик з Монголії
У Іркутській області під час мобілізації молодий чоловік застрелив військкома. Невдоволення рішенням, яке оголосив Путін для поповнення російських військ в Україні, вже викликало протести у Дагестані та Якутську.
Чимало чоловіків у Росії намагаються уникнути мобілізації й шляхом міграції до іншої країни.
Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав Путіна припинити війну, від якої постраждало багато "етнічних меншин", зокрема, буряти, тувинці та калмики.
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