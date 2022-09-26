Мобілізація у Росії: застрелили військкома, розлючений Дагестан, заклик з Монголії

31 хвилин(и) тому

У Іркутській області під час мобілізації молодий чоловік застрелив військкома. Невдоволення рішенням, яке оголосив Путін для поповнення російських військ в Україні, вже викликало протести у Дагестані та Якутську.

Чимало чоловіків у Росії намагаються уникнути мобілізації й шляхом міграції до іншої країни.

Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав Путіна припинити війну, від якої постраждало багато "етнічних меншин", зокрема, буряти, тувинці та калмики.