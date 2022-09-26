Росіяни втікають від мобілізації, в Італії перемагають праві. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Російська мобілізація: стрілянина, протести і підпали військкоматів.
  • Рефат Чубаров про російську мобілізацію в анексованому Криму.
  • Чи використає Путін ядерну зброю? США попередили Росію про жахливі наслідки.
  • Протести в Ірані: жінки на вулицях палять хіджаби.
  • Вибори в Італії: перемагають праві партії, прем'єром уперше може стати жінка - Джорджа Мелоні.

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