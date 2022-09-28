Зеленський про референдуми - це фарс, результати намальовані наперед. Окупанти дали цифри

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Адміністрації окупованих Росією українських територій у вівторок увечері рапортують про успіх "референдумів" щодо входження до складу Росії. "ЛНР" та "ДНР" доповідають про результати цілком радянського рівня, окупаційні адміністрації частини Запорізької та Херсонської областей пред'являють публіці відсотки трохи скромніші.

Адміністрація "Луганської народної республіки" заявила, що за входження до складу Росії проголосували 98,42%.

Адміністрація "Донецької народної республіки" пізно ввечері говорила, що ще рахує голоси, але за підсумками підрахунку двох третин протоколів у неї виходить 98.69% "за".

В окупованій частині Запорізької області дійові особи вирішили обмежити успіх трохи меншими відсотками - 93,11% "за".

В окупованій частині Херсонської області, за звітами дійових осіб, за перехід під владу Росії проголосували 87,05%.

У Росії поки що заявляють, що Держдума може почати процедуру приєднання цих територій не раніше 4 жовтня.

Фарс і намальовані результати

І Україна, і країни-союзниці України, і ООН, і безліч сторонніх коментаторів говорили і кажуть, що ця спішно організована спроба Росії підвести якесь обґрунтування під розв'язання війни та захоплення чужих територій не може ні вважатися "референдумами", ні мати юридичних наслідків в очах світової спільноти.

"Всім відомо, що цифри цих псевдореферендумів були намальовані наперед [...] Це спроба анексії території. Це найжорстокіше порушення статуту ООН і спроба вкрасти територію іншої держави, спроба повністю стерти норми міжнародного права", - сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок перед Радою безпеки ООН.

Автор фото, Getty Images

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Зеленський під час свого виступу заявив, що якщо Москва визнає результати "голосування" та анексує території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, світ повинен перестати говорити з Володимиром Путіним.

"На очах у всього світу Росія проводить відвертий фарс під назвою "референдум" на окупованій території України. Під дулами автоматів людей змушують заповнювати якісь там папірці для телекартинки. Цифри нібито результатів псевдореферендуму були намальовані заздалегідь. Як і заздалегідь проведена примусова паспортизація населення окупованих територій", - сказав Зеленський під час засідання.

Він заявив, що якщо Росія визнає результати "голосування" та спробує анексувати українські території, "з цим президентом Росії немає про що говорити".

"Анексія - це такий крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу", - сказав при цьому Зеленський.

Він закликав у такому випадку виключити РФ із числа постійних членів Радбезу ООН та інших міжнародних організацій.

Під час засідання Радбезу представник РФ в ООН Василь Небензя спробував виправдати проведення "референдумів", поставивши під питання принцип недоторканності територіальної цілісності країн світу, в тому числі України.

"В статуті ООН є принцип поваги територіальної цілісності, але така повага відповідно до міжнародного права не є безумовною, - цитує Небензю російське агентство ТАСС. - Вона полягає в наступному: всі держави зобов'язані поважати суверенітет і територіальну цілісність будь-яких держав, уряди яких поважають принцип самовизначення народів, і представляють всі народи, які живуть на їхній території".

При цьому Небензя повторив твердження про те, що Україна нібито намагається "українізувати чи винищити" російськомовне населення.

Захід та міжнародні правозахисні організації не раз заявляли, що твердження Москви про "геноцид" російськомовного населення України не має жодних підстав.

Зеленського під час засідання підтримав апарат ООН. Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло заявила на тому ж засіданні Ради безпеки, що референдуми в ДНР, ЛНР, Запорізькій та Луганській областях не можуть вважатися "щирим проявом" народної волі.

"Ці дії, які почалися 23 вересня, проводилися під час військового конфлікту, що триває, на територіях під російським контролем і поза законодавчим і конституційним полем України. Вони не можуть бути названі щирим висловом народної волі", - каже він.