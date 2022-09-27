Зонд-камікадзе DART врізався в астероїд. Це має допомогти захистити Землю

46 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/JHU-APL

Зонд американської космічної агенції NASA врізався в астероїд Діморф. Це перша спроба людства змінити траєкторію небесного тіла та відпрацювати механізм планетарного захисту.

Зіткнення сталося рівно о 23:14 за Гринвічем у понеділок (1:14 за Києвом у вівторок). Політ зонда транслювали у прямому ефірі.

У межах наукового експерименту NASA з'ясовувала, чи можна змінити траєкторію небесного тіла, вдаривши в нього космічним зондом.

"DART - це перша випробувальна місія планетарного захисту, що демонструє зіткнення космічного апарату з астероїдом, щоб трохи змінити розташування цього астероїда в космосі, - пояснює суть експерименту докторка Ненсі Шабот з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса, яка очолює місію NASA.

"Це те, що в разі потреби треба буде робити за роки наперед, щоб просто дати астероїду невеликий поштовх і змінити його розташування у просторі у майбутньому, щоб уникнути зіткнення із Землею", - додає вона.

Для цієї мети був обраний навколоземний астероїд Дідим діаметром близько 780 метрів та його супутник, 163-метровий Діморф. Ані один, ані інший астероїд загрозою для нашої планети не є.

Місія "Подвійний тест перенаправлення астероїда" (DART) направила 570-кілограмовий апарат до Діморфа діаметром близько 160 м на швидкості понад 20 000 км/год.

Зіткнення зонда з Діморфом має змінити орбіту, через яку він обертається навколо набагато більшого астероїда Дідим.

Орбіта Діморфа повинна буде відхилитися "на частку відсотка". Найближчими тижнями та місяцями вчені мають з'ясувати, чи виявилася місія успішною.

Зараз Діморфу потрібно приблизно 11 годин 55 хвилин, щоб облетіти Дідим. Очікують, що зіткнення змінить період обертання приблизно до 11 години 45 хвилин. Вимірювання телескопа підтвердять це у найближчі тижні та місяці.

Оцінити зіткненням ефект і уточнити нову орбіту астероїда доручили іншій космічній місії Європейського космічного агентства під назвою "Гера". Втім, станеться це вже за наступного наближення Дідима і Діморфа до Землі в 2026 році.

Зонд-камікадзе вирушив у політ у листопаді 2021 року. Докладніше про місію DART (Double Asteroid Redirection Test можна прочитати тут:

Автор фото, EPA

"Ми вступаємо в нову еру людства, еру, в якій у нас потенційно є можливість захистити себе від чогось на кшталт небезпечного зіткнення з небезпечним астероїдом. Це дивовижно. У нас ніколи не було такої можливості раніше", - підсумувала перший етап місії директорка Управління планетарних наук NASA Лорі Глейз.