Путін підписав укази про "незалежність" Херсонської та Запорізької областей

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, У Москві готуються до мітингу на підтримку "незалежності" окупованих територій України

Президент Росії Володимир Путін 29 вересня підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей України.

Тексти документів опубліковані на офіційному порталі правової інформації, вони вважаються такими, що набули чинності.

30 вересня у Москві планують підписати договори про "приєднання"до Росії цих територій, а також Донецької та Луганської областей, "незалежність" яких Путін визнав у лютому перед широкомасштабним вторгненням в Україну.

Кремлівське розуміння міжнародного права і реакція

В указах ідеться про те, що це рішення ухвалене "відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, визнаючи і підтверджуючи принцип рівноправності і самовизначення народів, закріплений у Статуті ООН" і "враховуючи волевиявлення народу на референдумі, що відбувся 27 вересня".У четвер генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав у своєму "Твіттері", що"будь-яка анексія території держави іншою державою, що стала результатом погроз або застосування сили, є порушенням принципів Хартії [ООН] і міжнародного права".

Зараз російські війська контролюють практично всю Херсонську область, а також частини Запорізької (але не обласний центр), Донецької та Луганської областей. Повністю РФ не окупувала жоден з цих українських регіонів.27 вересня у цих чотирьох частково окупованих областях завершилися п'ятиденні "референдуми" про приєднання до Росії.

Їхні результати не визнала жодна країна світу, представники міжнародних організацій заявили, що ця процедура була організована в умовах військової окупації і не може мати ніяких законних юридичних наслідків.

Президент України Володимир Зеленський назвав їх фарсом, результати якого були відомі організаторам заздалегідь.

"Всім відомо, що цифри цих псевдореферендумів були намальовані наперед [...] Це спроба анексії території. Це найжорстокіше порушення статуту ООН і спроба вкрасти територію іншої держави, спроба повністю стерти норми міжнародного права", - сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи минулого вівторка перед Радою безпеки ООН.

30 вересня відбудеться екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України. Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував ухвалення важливих, фундаментальних рішень".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Під час "референдуму" у Маріуполі

Що далі?

Увечері в середу стало відомо, що призначені Росією керівники окупованих областей прилетіли до Москви. Перед цим кожен з них опублікував звернення до Володимира Путіна з офіційним проханням включити свій регіон до складу Росії.Очікується, що в п'ятницю, 30 вересня, Путін підпише "договори" про входження захоплених українських територій до складу Росії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв "об'ємний виступ" президента. Як писало російське видання "Коммерсант", з усіма чотирма регіонами мають бути укладені "міжнародні договори", які президент Росії передасть на ратифікацію у Федеральні збори разом із законопроєктами про прийняття нових суб'єктів.Голосування за анексію українських територій в обох палатах російського парламенту заплановане на наступний тиждень.