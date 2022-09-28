Як США може передбачити удар Росії по Україні тактичною ядерною зброєю

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ракети "Іскандер" можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки

Видання Politico публікує розслідування про те, як спецслужби США намагаються відстежити підготовку Росії до можливого завдання ядерного удару по території України.

Інформовані джерела, з якими поговорили журналісти американського видання, розповіли, що робити це буде непросто, але Захід все ж має певні засоби, які можуть виявити перші ознаки підготовки до ядерної війни.

У публікації Politico посилається на інтерв'ю колишніх та нинішніх американських чиновників.

Вони кажуть, що зараз США активізують розвідку, намагаючись зрозуміти, які саме дії російських військових - чи повідомлення, якими вони обмінюються - можуть свідчити про рішення Путіна завдати ядерного удару. І переймаються, що таке попередження може прийти в Вашингтон надто пізно.

У зв'язку з цим автори нагадують про останні заяви президента РФ і заступника Радбезу Дмитра Медведєва, в яких ті натякали на можливість використання всіх можливих засобів для захисту "територіальної цілісності". Вони посилаються на експертів, які переконані, що Москва може піти саме на використання ядерних зарядів відносно малої потужності.

Головна проблема при спробі передбачити використання тактичного (але не стратегічного) ядерного заряду - в тому, що подібні боєголовки здатні нести більшість російських літаків і звичайних ракет.

А також польова артилерія, як от установки "Тюльпан".

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"Це означає, що якщо Путін чи його командири не захочуть, щоб світ знав про їхні наміри завчасно, США можуть так і не зрозуміти, в який момент Росія змінила звичайний заряд на атомні бомби", - йдеться в публікації.

Щоб відстежити можливі ознаки підготовки до ядерної війни, американські спецслужби вивчають всі доступні свідчення - від комерційно доступних супутників знімків до даних, отриманих за допомогою розвідувальних літаків чи в інтернеті.

Особливу увагу США приділяють Калінінграду - російському анклаву, де Росія встановила надзвукові ракети і системи, які можна використовувати як для звичайного, так і для ядерного удару. Politico пише, що в останній тиждень над містом кружляють відразу кілька американських розвідувальних літаків BoeingRC-135.

"Американські військові командири та експерти розвідки сподіваються, що першою ознакою наміру Росії використати ядерну зброю в Україні буде не ядерний гриб", - йдеться в публікації.

За словами одного з джерел, у Росії є 23 види озброєнь, що здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, багато з яких уже використовуються в Україні. Наприклад, ракети "Іскандер".

Однак західні спецслужби можуть зрозуміти про намір використовувати зброю масового знищення на основі не лише надто явних ознак. Наприклад, коли на поле бою відправляють певні частини, чи все ж відводять всі з'єднання крім тих, які здатні брати участь в ядерній атаці.

"Ми можемо подумати - ага, зазвичай вони діють трохи не так. Цю частину вони відправляють у бій, а решту відводять. Так вони зазвичай не роблять. Це дивно", - описує співбесідник видання один із можливих сценаріїв.

Інші джерела Politico переконані, що "ядерна підготовка" керівництва навпаки може бути навмисне відкритою - щоб західні країни зрозуміли, до чого все йде, і пішли на поступки.