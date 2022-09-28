Куба повністю знеструмлена через ураган

Вілл Грант і Макс Маца

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Супутниковий знімок урагану

Ураган Ієн (Ian) 27 вересня накрив західну частину Куби і залишив весь острів без електрики.

За повідомленнями, дві людини загинули, а по всій країні пошкоджені будівлі.

За словами місцевих урядовців, електрична система країни опинилася у повному колапсі після того, як не вдалося відновити роботу однієї з головних електростанцій.

Ураган третьої категорії, швидкість вітру якого сягає 195 кілометрів на годину, зараз насувається на Флориду.

На державному телебаченні Куби керівник управління електроенергетики оголосив, що внаслідок збою в національній системі електропостачання відбулося відключення електрики по всьому острову, внаслідок чого 11 мільйонів людей залишилися без світла.

Також він повідомив, що з ладу вийшли 100 відсотків електромереж у країні.

Автор фото, Getty Images

Власник відомого виробника сигар Finca Robaina опублікував у соцмережах фото хаосу, спричиненого ураганом на тютюнових фермах.

"Це було апокаліптично, справжня катастрофа", — написав Хірочі Робаїна.

Синоптики попереджали, що у деяких регіонах Куби внаслідок урагану "Ієн" може випасти до 30 см опадів.

Маєлін Суарес, жителька провінції Пінар-дель-Ріо, сказала, що вечір понеділка був "найпохмурішим у її житті".

"Ми ледь не втратили дах нашого будинку, - розповіла вона Reuters. - Ми з донькою і чоловіком прив'язали його мотузкою, щоб він не полетів".

43-річна жінка загинула після того, як впали стіни її будинку. Як повідомляє New York Times, фермер у місті Сан-Хуан-і-Мартінес отримав удар струмом при спробі відключити вітряну турбіну.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Кубинці готуються до приходу урагану у Пінар-дель-Ріо

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Ураган "Ієн" залишив Кубу і наразі набирає силу в південно-східній частині Мексиканської затоки, повідомляє Національний центр ураганів США (NHC).

Близько 2,5 млн жителів американського штату Флорида отримали попередження про евакуацію у зв'язку з наближенням урагану.

Очікується, що "Ієн" досягне південного узбережжя Флориди пізно увечері в середу.

Губернатор Флориди Рон Десантіс попередив на пресконференції у вівторок, що шторм — це серйозна справа. Минулими вихідними він оголосив надзвичайний стан по всій Флориді й залучив 5000 бійців Національної гвардії.

Метеорологи заявили, що з наближенням урагану на півострові Флорида й островах Флорида-Кіс можливі раптові повені.

Сусідній штат Джорджія також оголосив надзвичайний стан і привів у стан готовності 500 військовослужбовців Національної гвардії.

Білий дім випустив власну заяву про надзвичайну ситуацію, яка допоможе координувати допомогу при стихійних лихах.

Карибський басейн ще не оговтався від наслідків урагану "Фіона", що пронісся регіоном минулого тижня.

Рухаючись на північ, до атлантичного узбережжя Канади та східного Квебеку, "Фіона" забрала два життя, змила будинки в морі та вирвала лінії електропередач.