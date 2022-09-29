Щекавиця. Гора, на якій готується оргія "в момент ядерного удару"

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фрески, що зображують акробатичні оргії, в індуїстському храмі Лакшмана

Останній тиждень топ-темою світових новин є ймовірність ядерного удару Росії по Україні. Українці ж, крім ймовірного апокаліпсису, обговорюють ідею оргії на горі Щекавиця у центрі Києва. Через ядерну загрозу всіх кличуть кохатися.

Меми про те, як на останок можна зібратися і втілити всі свої фантазії, заполонили соцмережі.

Розповідаємо, що зараз відбувається на горі Щекавиця і як популярність теми оргії пояснюють психологи.

З чого все почалося

Підпис до фото, Вид зі Щекавиці

Спочатку у соцмережах з'явилося повідомлення про те, що десь існує секретний чат, у якому люди вже домовляються про оргію на горі, коли станеться ядерний удар.

Однією з перших про зустріч на Щекавиці написала журналістка Юлія МакГаффі. За її словами, у відповідь на її сторіз дуже багато людей написало, що прийдуть.

Далі пішли меми. Багато мемів і обговорення планів, деталей. Слово Щекавиця опинилося у гуглтрендах.

"А без ядерного вибуху, просто оргію можна?", - питають у соцмережах.

Автор фото, телеграм канал Оргія на Щекавиці

Люди хвилюються, що всі на Щекавиці не помістяться і пропонують захопити Лису гору та інші пагорби Києва. Обговорюють вік учасників і жартують про правила оргії, шукають місця для парковок поруч і з ким залишити дітей.

"Щекавиця - для примітивних масових утіх. Хоревиця - для тих, хто віддає перевагу збоченням. Юрковиця - для візуалів, прекрасний огляд обох сусідніх пагорбів", - пропонує інші варіанти гір користувач Сергей Сироватка.

"Оргія на Щекавиці - це український Burning Man", "Щекавиця - виживуть тільки коханці" - пишуть користувачі.

Відомий ілюстратор Олександр Грехов обіграв гіфку з Джоном Траволтою, який голим прийшов на гору.

У соцмережах питають дорогу на Щекавицю, оргії присвячують вірші. Кухар Євген Клопотенко підготував рецепти для тих, хто збирається на Щекавицю.

Для тих, хто не зможе бути, обіцяють онлайн трансляцію.

Сайти нерухомості пропонують оренду квартир на вулиці Щекавицькій і офіси з видом на гору, бренди вписали Щекавицю у свою рекламу. Продавці секс-іграшок та лубрикантів зробили знижки на товари з промокодом "Щекавиця".

Користувачі соцмереж з інших міст цікавляться, чи планується оргія у Львові, Полтаві, Одесі. Про Івано-Франківськ жартують, щоб всі збирались на Вовчинецьких горах.

"Мені цікаво - де буде збиратись Мукачево? На Ловачці? Чи краще на замку?", - запитує користувач Вадим Дудчук.

"Рівнянам пропоную зробити теж саме, але на пагорбі Слави", - пише користувач Богдан Мартинюк у твітері.

Автор фото, фейсбук Уляни Ходорівської

"Нащо нам та Щекавиця, коли у нас є мальовничі краєвиди в парку Відрадний? Записуємо всіх бажаючих на оргію", - з'явився пост на сторінці спільноти "Я люблю Відрадний".

Автор фото, Деніс Путінцев

Сторінка у фейсбуці, присвячена збреженні гори-легенди, закликає приходити у рідні місця просто так, не чекаючи ядерного удару.

О котрій оргія?

Підпис до фото, Вхід на Щекавицю

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Саме розташування гори Щекавиці здатне відсіяти не надто мотивованих учасників потенційної оргії. Дістатися на її вершину можна двома способами - або з Подолу досить крутим схилом, намагаючись не послизнутися на вузенькій стежці, або з боку вулиці Олегівської, поблукавши поміж гаражами і пройшовши своєрідний обряд ініціації - втиснувшись у вузьку щілину між двома стінами.

На горі ростуть жовті квіти - мабуть, вони знадобилися б любителям романтики. Два хрести і розвішені між деревами різнокольорові прапорці з текстами буддійських молитов нагадують про те, що після смерті життя, можливо, не закінчується.

Жодної інфраструктури для оргії тут немає. З іншого боку, як для місця, аби провести останні хвилини перед ядерним вибухом, може, і пристойно. Висока, в пояс, трава дає умовну можливість усамітнитись на своєму клаптику землі. Якщо з трави встати, відкривається чудова панорама на осінній Поділ.

"На підборах сюди приходити не раджу", - говорить Настя. Вона - студентка, прийшла на Щекавицю з трьома однокурсниками.

"Ви на оргію?" - жартома питає у компанії кореспондент ВВС.

"От зараз Настю проженемо і почнемо, - відповідає жартом один з хлопців. - Яка оргія, ми сюди біологію прийшли вчити". І дістає з рюкзака підручник. У бічній кишені рюкзака видно пляшку пива.

Які ще поради дає потенційним учасникам оргії компанія студентів? Можна взяти з собою килимок, каже один з хлопців: коли на Щекавиці мокро і слизько, враження від єднання з природою може сильно зіпсуватися. "З іншого боку, коли мокро, то тертя краще", - діловито каже Настя.

Ще одна порада - приходити першими, щоб не просто валятися на траві, а зайняти хитромудру бетонну конструкцію у формі з'єднаних кола, трикутника і квадрата. Це на ній розташувалася четвірка.

"А якщо серйозно, ну яка оргія, про що ви? У кращому разі люди сюди бухати прийдуть", - скептично оцінює перспективи свята безконтрольної розпусти на Щекавиці Настя.

Відійшовши від четвірки і залишивши їх наодинці з пивом і біологією, зустрічаємо ще одну пару. Вони йдуть поруч, слухають музику з телефона у кишені у хлопця: один навушник у його вусі, інший - у її.

На запитання "Добрий день! Ви на оргію?" відповідають одночасно. Але по-різному. "Так!" - з посмішкою відповідає хлопець. "Ні!" - здивовано каже дівчина.

Виявляється, що дівчина - не місцева. Приїхала до Києва кілька годин тому, а це - її друг, який показує їй місто. Новина про оргію дівчину спочатку спантеличила, але дуже швидко вона бере себе в руки.

"А о котрій початок оргії?", - зацікавлено питає вона і сміється. Хлопець поспішно прощається і кличе її піти зі Щекавиці, поки дощ не почався.

Фейсбук-спільнота Щекавиця, де раніше обговорювали збреження гори-легенди, закликає приходити у рідні місця просто так, не чекаючи ядерного удару. І справді, трохи більше уваги горі, на якій подекуди трапляється сміття та порожні пляшки, не завадило б.

Голі фото, вареники і борщ

У телеграмі з'явилося багато каналів, де оргію планують у різних містах.

"Це так по-українськи у випадку загрози будувати плани на кохання, секс, виживання. Навіщо тривожитись, якщо можна насолоджуватись?", - говорить киянка Анна А.

Вона створила один з найпопулярніших каналів про оргію, де зараз понад 10 тисяч учасників, багато жартів і голих фото. Іноді поруч з нюдсами люди постять борщі і вареники, а ще фото домашніх тварин. За годину там з'являється близько тисячі повідомлень: "Краще оргія без ядерки, ніж ядерка без оргії".

Там призначають побачення і говорять тільки українською. Серед учасників є імена "Міноборони", "СБУ", "Воєнкомат".

Автор фото, телеграм канал оргія на Щекавиці як їбане

"Чат більше про український оптимізм. Він про нашу стійкість і витривалість", - каже жінка.

Спочатку канал була відкритим, але туди, за словами Анни, прийшла тисяча російських ботів, які почали спамити. Тому канал довелося закрити. Зараз туди можна потрапити тільки за запрошенням.

"Навіть при тому, що до цього підштовхнула загроза ядерного удару, це прекрасно, що люди почали говорити про якісь свої бажання, про які до цього мовчали", - вважає Анна.

Автор фото, телеграм канал Оргія на Щекавиці

Ерос і Танатос

"Все, що нами керує в житті - це Ерос і Танатос. Перша - це все, що пов'язано з сексом, а друге - зі смертю", - говорить Маріанна Ткалич, доктор психологічних наук.

Популярність ідеї про Щекавицю і таку велику кількість жартів про оргію психолог пояснює тим, що гумор - це захисний механізм у ситуації, коли ми не можемо нічого вдіяти.

"Ядерний удар - це і є смерть. У ситуації , коли ми не можемо це контролювати, не можемо впливати, а тільки спостерігати, гумор допомагає якось себе заспокоїти і відігнати страх. Тому стільки жартів", - вважає Маріанна Ткалич.

"Якщо ніхто не монетизує, чи не зробить тематичні заходи на #Щекавиця , то це буде втрачена втрата втрат", - пишуть у твітері.