Завозили свої підручники, катували вчителів. Харківські школи під окупацією

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Завозили свої підручники, катували вчителів. Харківські школи під окупацією

16 хвилин(и) тому

Після деокупації Харківщини відкрилися не лише масові могили і катівні, але й спроби знищити українську школу.

Директори шкіл і вчителі розповіли ВВС про те, як окупаційні адміністрації нищили підручники і українську символіку.

Наступним кроком було переслідування і ув’язнення найактивніших учителів. Після цього, під дулами російських автоматів, мав би початися навчальний рік за російськими програмами.

Але на початку вересня Харківщину звільнила українська армія. І вчителі зі сльозами на очах нині показують врятовані ними книжки і прапори. Вони переконані, Росія готує такий самий сценарій для тих територій, де відбуваються так звані референдуми.

Відео Жанни Безп’ятчук.