"Історичний момент". Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера

Джеймс Галлахер

Кореспондент з питань здоров'я і науки

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Експерти назвали "історичним моментом" результати випробувань препарату, який має уповільнювати розвиток хвороби Альцгеймера.

Фармацевтичні компанії Eisai та Biogen заявили, що їхні ліки діють, якщо застосовувати на ранніх стадіях захворювання.

Повні подробиці дослідження ще не опубліковані, але схоже на те, що ліки уповільнюють темпи занепаду мозку.

І навіть обмежені наявні дані викликали захоплення серед вчених, які займаються проблемами деменції, і благодійних організацій.

Спритність розуму

Препарат леканемаб призначений для видалення згустків токсичних бета-амілоїдних білків, які накопичуються в мозку людей із хворобою Альцгеймера.

Десятки інших випробувань ліків зазнали невдачі, що призвело до питань про те, чи справді захворювання викликають амілоїди.

Під час цього дослідження 1795 добровольцям на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера кожні два тижні вводили леканемаб і регулярно перевіряли їхню пам'ять і розумову спритність.

Темп зниження когнітивних функцій протягом 18-місячного випробування у таких пацієнтів був зменшений на 27% порівняно з людьми, які отримували плацебо, повідомили фармацевтичні компанії.

Випробування також показало зниження рівня токсичного білка в мозку.

Побічні ефекти включали набряк мозку та головні болі.

Препарат не буде ефективним при інших формах деменції.

"Дійсно обнадійливо"

Виконавчий директор Biogen Мішель Вунатсос сказав: "Сьогоднішня заява дає пацієнтам та їхнім сім'ям надію на те, що леканемаб, у разі схвалення, може потенційно сповільнити прогресування хвороби Альцгеймера та забезпечити клінічно значущий вплив на когнітивні функції".

Зараз компанії подають заявку на схвалення регуляторним органам для використання препарату в США, Європі та Японії.

Директорка з досліджень відділу Alzheimer's Research UK д-р Сьюзан Кольхас назвала це "проривом і історичним моментом у дослідженні деменції", оскільки це перше велике клінічне випробування "у нашому поколінні, яке успішно уповільнило когнітивний занепад".

Професор Джон Гарді з Університетського коледжу Лондона сказав, що результати справді обнадійливі.

"Результати виглядають скромними, але реальними", - сказав він.

"Це явно не чарівна паличка, але цілком схоже на "кінець початку", - додав він.

"Позитивний результат"

Ці ж компанії раніше анонсували розрекламований препарат від Альцгеймера під назвою адуканумаб.

Але його запуск у США зазнав широкої критики, а ЄС відмовився дозволити його через сумніви щодо його ефективності.

Перші дані щодо їхнього останнього препарату здаються кращими, але очікується, що повні деталі будуть оголошені лише в листопаді.

Професор Роб Говард, професор психіатрії похилого віку в UCL, сказав: "Це однозначно статистично позитивний результат і є чимось на зразок історичного моменту, коли ми бачимо першу переконливу модифікацію хвороби Альцгеймера".

"Бачить бог, ми дуже довго цього чекали", - додав він.