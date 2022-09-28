ЗСУ наступають, диверсія на газогонах. Де раді російським ухилянцям? Теленовини ВВС

У випуску 28 вересня:

  • Репортаж із Херсонщини про те, як ЗСУ відтісняють росіян.
  • Оцінка оперативної ситуації на фронтах від керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.
  • Семюел Бендетт, експерт Центру військової аналітики, розмірковує, як дрони змінили тактику війни.
  • Остання реакція з Європи на пошкодження "Північного потоку".
  • Оцінка директора Центру глобалістики Стратегія ХХІ - як це вплине на Європу й Україну.
  • Інтерв'ю посла США в ОБСЄ Майкла Карпентера про ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї та наслідки.
  • Та як до росіян, що продовжують тікати від мобілізації, ставляться європейські країни.

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