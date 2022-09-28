ЗСУ наступають, диверсія на газогонах. Де раді російським ухилянцям? Теленовини ВВС
У випуску 28 вересня:
- Репортаж із Херсонщини про те, як ЗСУ відтісняють росіян.
- Оцінка оперативної ситуації на фронтах від керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.
- Семюел Бендетт, експерт Центру військової аналітики, розмірковує, як дрони змінили тактику війни.
- Остання реакція з Європи на пошкодження "Північного потоку".
- Оцінка директора Центру глобалістики Стратегія ХХІ - як це вплине на Європу й Україну.
- Інтерв'ю посла США в ОБСЄ Майкла Карпентера про ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї та наслідки.
- Та як до росіян, що продовжують тікати від мобілізації, ставляться європейські країни.
#BBCновини, #новиниукраїни #наступЗСУ #ПівнічнийПотік
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