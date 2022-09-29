Помер репер Куліо, автор популярного у 1990-х хіта Gangsta's Paradise

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Куліо під час концерту в Австралії у 2019 році

Американський репер Куліо (Coolio; справжнє ім'я - Артіс Леон Айві молодший) раптово помер у віці 59 років. Музикант був найбільш відомий як автор хіта Gangsta's Paradise, що вийшов у 1995 році й став однією з найпопулярніших мелодій десятиліття.

Менеджер Куліо Джарез Позі розповів американським журналістам, що перед смертю репер відвідував свого друга. Його знайшли без ознак життя на підлозі ванної кімнати.

Про точні причини смерті не повідомляють, але, як Позі сказав TMZ, медики вважають, що у Куліо зупинилося серце.

Куліо почав записувати музику ще у 1980-ті, але набув світової слави лише після виходу хіта Gangsta's Paradise. Музикант отримав за нього нагороду "Греммі", пісня також була використана у популярному фільмі "Небезпечні думки" з Мішель Пфайфер у головній ролі.

Автор фото, Russell Einhorn Підпис до фото, Куліо зі своїм "Греммі", 1996 рік

Трек вийшов на перше місце у 13 країнах і став найбільш продаваним синглом року в США. Це був перший реп-трек в історії, який посів перший рядок у британських чартах.

Gangsta's Paradise користується великою популярністю і зараз. Як повідомляв Куліо на своєму вебсайті, кількість прослуховувань цієї композиції на платформі Spotify сягнула одного мільярда. Таку ж позначку перетнув і відеокліп на пісню в YouTube.

За чотири десятиліття музичної кар'єри Куліо записав вісім студійних альбомів і став володарем премії American Music Award та трьох премій MTV Video Music Awards.

Він активно гастролював до самої смерті й продовжував спільний тур з іншими зірками 1990-х, зокрема з Ваніллою Айс. Останній концерт вони дали в Техасі лише кілька днів тому.