"Народний супутник" допоміг знищити техніки РФ на сотні мільйонів. Резніков розповів деталі

51 хвилин(и) тому

Автор фото, iceye.com

Супутник, доступ до якого купили за гроші українців, лише за два дні допоміг спалити російської техніки на сотні мільйонів гривень, заявив міністр оборони Олексій Резніков у фейсбук.

Влітку Благодійний фонд Сергія Притули зібрав близько 600 млн грн на проєкт "Народний Байрактар". Але турецька компанія виробник безкоштовно надала їх Україні.

Натомість, зібрані гроші витратили на доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Фонд Притули придбав супутник та доступ до бази даних знімків сузір'я супутників.

Зараз один супутник повністю працює на потреби української оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність, розповів міністр Резніков.

Знімки з супутників ICEYE розшифровують та опрацьовують фахівці воєнної розвідки Міноборони.

За перші два дні роботи супутника виявили понад 60 одиниць бойової техніки, яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами.

Координати "схованого" передали для удару. Техніку знищили, розповів Резніков

Як працює супутник?

На відміну від традиційних супутників спостереження, супутники фінської компанії ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмари.

Тобто цей супутник може знімати об'єкти на Землі за будь-якої погоди і у будь-який час доби.

Автор фото, ICEYE Підпис до фото, Зображення Кримського мосту з супутника компанії ICEYE. Це фото компанія додала до новини про угоду з Фондом Притули

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Іноземні партнери забезпечували Україну супутниковими знімками і раніше, але із затримкою. Власний супутник дає Україні ширші можливості спостереження, зокрема, за межі території нашої країни.

Зйомка ведеться за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR).

Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує нашу здатність виявляти та наносити ураження російським окупантам.

Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг.

"Саме наші військові визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході", - розповів Резніков.

За його словами, дані надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським військовим буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.